За 2018 год задолженность граждан по ЖКХ выросла на 121,2 миллиарда рублей, что на 11,6 процента больше роста долгов за предыдущий год.

Лидер по величине прироста долга на душу населения - Чукотский АО, там в прошлом году на каждого жителя пришлось 4,4 тысячи рублей, недоплаченных коммунальщикам. Разумеется, далеко не все жители Чукотки неплательщики, но в среднем налицо пятикратная разница с показателем по России (826 рублей). Далее идут Ингушетия (4 тысячи рублей), Мурманская область (3 тысячи), Камчатский край и Республика Коми (по 2,9 тысячи). Эти данные приводит FinExpertiza.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева считает, что винить в росте долгов стоит не только граждан. "Подавляющее большинство населения, более 95,4 процента, платит исправно. Около 3 процентов неплатежей поставщикам ресурсов компенсируется изначально, поскольку это заложено в тарифе. Соответственно, доля недосбора не так уж и велика", - считает Разворотнева. Долги копят далеко не только маргиналы. Большая часть неплательщиков - не самые бедные обладатели комфорт­ного жилья, с высшим образованием, а самое главное, с пониманием, что список мер воздействия на неплательщиков крайне ограничен. Можно не платить и оставаться безнаказанным.

Например, многие люди, когда приезжают работать в северные регионы и находят временное жилье, вообще не заботятся о том, что нужно платить за коммунальные услуги.

Сегодня есть возможность отключить таким людям воду или электроэнергию. Но вот, если человек не платит за капремонт или содержание многоквартирного дома, серьезные меры применить довольно сложно. А мер, как в других странах, например, изъятия единственного жилья, в России и подавно нет.

Фото: Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Игорь Зубков

"В последнее время упростилась процедура судебных разбирательств. Долги до 500 тысяч рублей взыскиваются в рамках судебного приказа, через мировые суды. Далее должны начинать работу судебные приставы, но долги остаются несобранными", - отметила Разворотнева.

Есть вина и самих поставщиков услуг. В частности, не ведется претензионная работа. Хорошо известно, что более половины задолженности относится к взносам на капремонт, но с 2014 года по ним даже не подавались иски в суд. Причина - высокие пошлины, которые должны заплатить региональные операторы. Проходит срок исковой давности, долги остаются уже без надежды к взысканию.

Еще одна проблема связана с инфраструктурой сбора платежей. Во многих регионах существуют разные виды платежных документов, не обходится без путаницы, в ряде регионов трудно, а то и невозможно провести безналичную оплату услуги, там деньги собирают наличными, и не все они уходят в итоге по назначению.

Впрочем, есть и позитивные изменения. Анализ FinExpertiza показал, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, подавляющее большинство жителей которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги. Это Санкт-Петербург, где жители "переплатили" 639 миллионов рублей, и Астраханская область с "переплатой" в 242 миллиона рублей. Остается надеяться, что другие регионы последуют этому примеру.