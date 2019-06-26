Двоих жителей Башкирии осудили за создание террористической ячейки

Верховный суд России вынес решение по делу двоих мужчин, которых обвинили в организации и участии в деятельности террористической организации в Сибае. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Башкирии.

Как уточнили в ведомстве, один из них был активным членом запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения"). Он вместе со вторым подсудимым и еще одним единомышленником (который в январе 2019 года осужден Приволжским окружным военным судом) создали региональную ячейку этой "партии" в Сибае. Следователи отметили, что участники группы отлично понимали, что их организация признана в России террористической и ее деятельность запрещена, а также осознавали ее конечную цель - устранить неисламские правительства и в мировом масштабе создать унитарное государство всемирный исламский халифат. Преступники умело конспирировали свои собрания, придерживались строгой иерархии и дисциплины. У каждого была своя роль, а адепты при вступлении давали клятву беспрекословного подчинения руководителю.

Во время обысков у Сагадеева и Алсынбаева сотрудники УФСБ России по РБ изъяли запрещенную литературу и материалы экстремистского характера. Приволжский окружной военный суд вынес им обвинительный приговор в марте 2019 года. Осужденные его обжаловали. Но Верховный суд России оставил решение первой инстанции в силе, признав мужчин виновными.

Одному мужчине назначили 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, а второму - 12 лет лишения свободы. Оба проведут эти годы в колонии строгого режима.

Справка

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") 14 февраля 2003 года Верховным судом РФ признана террористической и внесена в список запрещенных на территории России.