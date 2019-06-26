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26.06.2019 15:08
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Казанские ученые создали инновационные реагенты из касторки

Текст: Олег Корякин (Казань)
Новые реагенты, созданные учеными КФУ, помогают природному газу не замерзать в скважинах при добыче полезных ископаемых в Арктике.
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Как пояснили в Казанском федеральном университете, сейчас в сухопутной части Арктики месторождения нефти и газа, не только хорошо разведаны, но и активно эксплуатируются. Однако суровый северный климат преподносит немало проблем. Одна из них - отложение газовых гидратов ("пробок") в стволах скважин. Это приводит к закупорке, остановкам добычи, аварийным ситуациям и даже взрывам. В итоге приходится тратиться на ремонт. К тому же, аварии ухудшают экологию, негативно влияют на здоровье человека.

Фото: iStock
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Есть несколько способов борьбы с "газогидратными пробками". Самый распространенный и примитивный, когда их просто вырезают. Но это метод имеет немало недостатков и давно устарел.

На смену этой технологии и пришли ингибиторы. Но все из ныне существующих имеют различные побочные эффекты. Одни экологически небезопасны, другие слишком дороги.

Поэтому химики приоритетного направления "Эконефть" КФУ и сделали на бюджетные, экологически чистые и биоразлагаемые вещества. Ученые синтезировали новый тип ингибиторов, используя касторовое масло.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Chemical Engineering Science

"В нашей статье мы попытались решить имеющиеся проблемы за счет использования касторового масла, - поясняет руководитель приоритетного направления "Эконефть" КФУ Михаил Варфоломеев. - Мы провели эти тесты совместно с Федеральным центром токсилогической информационной безопасности, и показали, что полученный ингибитор можно использовать и в море, и на суше, не создавая экологических проблем".

Общество Наука Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Казанский (Приволжский) федеральный университет
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