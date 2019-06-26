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26.06.2019 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новая игра пермских подростков: Кто больше украдет из супермаркета

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ходе международной конференции "Пермь - территория детства" председатель пермского краевого суда Владимир Вельянинов рассказал о новом виде подростковой преступности.

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По его словам, владельцы пермских супермаркетов с ужасом ждут начала учебного года, потому что подростки создали новую игру - кто больше сможет украсть из магазина. При этом для несовершеннолетних неважно, какие именно товары будут похищены, "победитель" определяется по размеру совокупной стоимости похищенного. 

В региональном МВД не назвали конкретные случаи подобного проявления подростковой преступности, но в то же время не исключили, что такая модель поведения среди несовершеннолетних может существовать.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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