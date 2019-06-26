Новая игра пермских подростков: Кто больше украдет из супермаркета

В ходе международной конференции "Пермь - территория детства" председатель пермского краевого суда Владимир Вельянинов рассказал о новом виде подростковой преступности.

По его словам, владельцы пермских супермаркетов с ужасом ждут начала учебного года, потому что подростки создали новую игру - кто больше сможет украсть из магазина. При этом для несовершеннолетних неважно, какие именно товары будут похищены, "победитель" определяется по размеру совокупной стоимости похищенного.

В региональном МВД не назвали конкретные случаи подобного проявления подростковой преступности, но в то же время не исключили, что такая модель поведения среди несовершеннолетних может существовать.