Пензенское село рискует остаться без отопления после закрытия школы

Новость о закрытии начальной школы в селе Засурское Лунинского района Пензенской области взволновала не только родителей школьников. В уныние впали даже пенсионеры, опасающиеся, что это станет и смертным приговором всему селу.

Некогда здесь была деревня Неклюдовка, утопающая в яблоневых садах, которые разбил вокруг усадьбы местный помещик, и яблони на площади около пятидесяти гектаров до сих пор обрабатываются. В советское время здесь работал совхоз-миллионер. Сейчас производство восстанавливают, но за годы простоя социальная инфраструктура пришла в упадок.

- У нас дома со всеми удобствами. Центральной канализации даже в райцентре нет, а у нас есть. Дома пустуют - заходи и живи. Недавно приехала семья из Пензы, из Москвы возвращаются те, кто уезжал на заработки. Но как только молодые специалисты узнают, что в селе нет детсада, а начальная школа находится на грани закрытия, они разворачиваются, - сокрушается местная жительница Наталья Разоренова. - В этом году нам дорогу асфальтовую проложили - хочется спросить, для кого?

Год назад сельчанам уже удалось отстоять начальную школу. Тогда родители сбросились и отремонтировали классы перед новым учебным годом, чтобы образовательное учреждение прошло приемку. Но зданию, построенному в 1976 году, требуется капитальный ремонт. В год на содержание школы в селе Засурское требуется 1,1 миллиона рублей, еще около миллиона необходимо на ремонт крыши. Для сравнения: на ремонт всех школ в Лунинском районе в этом году выделили всего 300 тысяч - денег в бюджете нет. Из-за многочисленных протечек в классах появился грибок, пожарная сигнализация не включается. Без этого школа не может эксплуатироваться.

Когда-то местная школа была рассчитана на 225 учеников. Сейчас в селе проживают 33 ребенка школьного возраста. Учеников средних классов доставляют в соседний Иванырс, некоторые родители по собственной инициативе подвозят детей в райцентр Лунино. С апреля этого года на кочевой образ жизни вынуждены были перейти и ученики начальных классов. Однако даже первоклашек возили в соседнее село не с утра, а к 11 часам и возвращали вечером. Чиновники от образования такую меру назвали вынужденной.

- Из-за низкой наполняемости классов и значительных затрат, необходимых для проведения капремонта кровли здания, спортзала, школьной столовой, грибкового поражения стен и потолка здания обеспечить условия для обучения детей в соответствии с СанПиН в селе Засурское не представляется возможным, - поясняет начальник управления образования Лунинского района Наталья Чижанова. - Учебный процесс был организован с 11 часов не потому, что переполнены классы в школе Иванырс, а потому, что учитель получил дополнительную нагрузку. Для создания благоприятной атмосферы и поддержания психологического микроклимата дети из села Засурское продолжили обучение в средней школе села Иванырс все в одном классе.

В селе Иванырс школа отвечает всем современным требованиям, здесь есть даже мультимедийные доски. Она полностью укомплектована педагогами и готова принять новых учеников. Но добираться до нее кочующим школьникам, особенно первоклашкам, придется непросто.

Примечательно, что депутаты Заксобрания Пензенской области в мае приняли региональный закон N 3331-ЗПО "Об установлении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в Пензенской области", согласно ему понятие "малокомплектная школа" отменено.

Там, где они фактически сохранились, их переименовали в филиалы более крупных межпоселковых школ. При подушевом финансировании филиалы редко бывают неубыточными. Их содержание полностью ложится на плечи сельской администрации, у которой денег едва хватает на то, чтобы зимой расчистить дорогу к школе.

Есть и еще одна проблема. Система отопления в Засурском устроена таким образом, что модульная котельная расположена на территории школы, она же отапливает местный клуб, библиотеку, фельдшерский пункт, почтовое отделение. Если здание школы снесут, коммуникации будут нарушены.

- Теплогенерирующая компания распустила всех в отпуск. Пора бы уже начать подготовку к зиме, но пока ничего не делается. Окончательное решение по школе до нас тоже не довели. Мы пребываем в неведении, как будем жить дальше, - говорит глава администрации Засурского сельсовета Алексей Копысов. - Конечно, мы против закрытия школы. Если ее не будет, жители села начнут потихоньку разъезжаться.

Справка "РГ"

Сейчас в Засурском проживают около 700 человек, в этом году в первый класс идут пятеро ребят.