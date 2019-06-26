Успешный сеанс связи с МКС с помощью самодельных антенн провели первокурсники Саранского политехнического техникума. На вопросы ребят ответил космонавт Олег Кононенко.

За десять минут - а именно столько длилась конференция - подростки смогли узнать, как и почему члены экипажа МКС решили связать свою жизнь с космосом, какие эксперименты проводятся на орбите, какие сувениры можно брать с собой со станции, как увлечь современную молодежь космическими исследованиями и о многом другом.

Импровизированный ЦУП для учащихся организовал системный администратор техникума Дмитрий Пашков - известный радиолюбителям не только в нашей стране, но и за рубежом, как R4UAB. Страсть к радиоделу у молодого человека из маленького города Рузаевки - от деда, военного связиста. Приемом информации с космических аппаратов он занимается уже несколько лет. Дмитрий имеет благодарственные письма из Германии, Эстонии, Венгрии и Литвы за успешно проведенные сеансы связи со спутниками. Четыре года назад пресса писала о нем, как о человеке, который сумел "самовольно" подключиться к спутнику Роскосмоса и получить фото солнечного затмения. А недавно мордовский радиолюбитель помог восстановить связь со спутником "MYSAT-1" Объединенных Арабских Эмиратов.

- Оценка - "пятерка", несмотря на небольшие помехи в начале, сеанс прошел на отлично, - говорит Дмитрий Пашков, оценивая работу своих учеников. - Ребята все делали сами, я лишь настраивал оборудование. Для них этот сеанс первый, для меня - пятый. Впервые я провел такую конференцию в Рузаевке в 2012 году - там мы с учащимися выбирались в поле. Потом организовал такой же сеанс связи для детей в центре дополнительного образования. Но сегодня условия были самые сложные - потому что здание техникума находится в центре города, где много помех.

Обычная радиолюбительская станция, переделанная своими руками, старенький компьютер, два цифровых приемника, три самодельных антенны на крыше - одна основная и две резервных - вот и все оборудование. Готовиться к сеансу ребята начали три месяца назад.

- Это была идея Дмитрия Александровича. Нам, конечно, она очень понравилась, - рассказывают Михаил Загребалов и Даниил Фомин - учащиеся первого курса специальности "Информационные системы и программирование". - Мы с однокурсниками собирали антенны, создали сайт проекта, объявили конкурс на лучший вопрос космонавтам - желающих пообщаться с ними было много.

Во время сеанса Даниил находился на крыше - юноша поворачивал антенну для уверенного приема. "Без нас не было бы связи!" - гордо говорят подростки.

По мнению их наставника, участие в таких проектах - лучшая школа для будущих программистов.

- Если нам дадут добро - будем готовить свой спутник, - делится планами Дмитрий Пашков.

Кстати

Как рассказали "РГ" в администрации учебного заведения, эти мечты вскоре могут реальностью.

- Мы оказывали организационную поддержку сеансу связи с МКС, проект получил санкцию Роскосмоса. Конечно таким инициативам мы всегда будем обеспечивать "зеленую улицу". Видели, как горели глаза ребят в ходе конференции? Это же не сухая теория, а практика и возможность проявить себя, для подростков это очень важно, - говорит директор Саранского политехнического техникума Игорь Ирлянов. - А по поводу спутника - что ж, дело хорошее. Внебюджетку мы зарабатываем, если недорого обойдется - профинансируем из своих средств. Это здорово! Ведь космос - рядом, может быть, кто-то из наших нынешних первокурсников будет его осваивать.