Новости

В Перми сурикаты-блогеры сыграли свадьбу 15:48
В Мурманске магазинного вора вычислили по испачканной спине 15:19
Синоптики предупредили москвичей о грозе и сильном ветре 15:18
Путин поздравил Зюганова с юбилеем 15:16
В Надыме сняли на видео медведя-спортсмена 15:12
В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост 15:05
Посетителей ульяновского магазина эвакуировали из-за лжеснаряда 15:02
В Кронштадте открыли отреставрированный Доковый мост 15:02
Для Renault Arkana доступен тест-драйв с выездом на дом 15:00
Посмертный проект Стэна Ли увидит свет в виде книги 14:55
В Донбассе в районе Станицы Луганской началось разведение сил 14:52
Путин потребовал разобраться с ценами на строительство дорог 14:48
В США в доме престарелых нашли кости мощного ящера 14:48
Тайка Вайтити снимет анимационного "Флэша Гордона" 14:44
С Красной Поляны после селей вывезли 11 тыс кубометров грунта 14:43
Путин призвал не прятать камеры видеонаблюдения на дорогах 14:43
На Кубани у мужчины дома нашли 36 килограммов тротила 14:32
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко 14:25
Volvo сделала кроссовер XC90 по-настоящему безопасным - теперь с броней 14:25
Россия поставит Беларуси комплектующие для РЛС "Противник-Г" 14:10
Раскрыта 800-летняя тайна смерти короля крестоносцев 14:10
В новой Москве откроют 23 парка 14:09
В Германии археолог-любитель нашел "бесценный" римский артефакт 14:08
В Кронштадте покажут 35 полотен Айвазовского 14:05
Диетолог назвала полезные для здоровья жиры 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Посетителей ульяновского магазина эвакуировали из-за лжеснаряда

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Как установил взрывотехник, обнаруженный предмет снарядом не является. Фото: Андрей Тамбовский Как установил взрывотехник, обнаруженный предмет снарядом не является. Фото: Андрей Тамбовский
Как установил взрывотехник, обнаруженный предмет снарядом не является. Фото: Андрей Тамбовский

Сегодня днем возле жилого дома №7 по улице Минаева в центре Ульяновска во время земляных работ обнаружили подозрительный предмет, похожий на крупнокалиберный артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В Архангельской области при взрыве снаряда пострадал подросток

На место обнаружения предмета вызвали пожарных, полицию, медиков и спасателей. Участок в радиусе ста метров оцепили. Посетителей и персонал супермаркета, расположенного на первом  этаже жилого дома, эвакуировали.

Как сообщил на своей странице в социальной сети первый заместитель начальника МБУ "Управление гражданской защиты города Ульяновска" Андрей Тамбовский, обнаруженный предмет опасности не представляет.

- Прибывший на место специалист-взрывотехник Росгвардии определил, что это элемент строительной конструкции, похожий на артиллерийский снаряд, - написал Тамбовский.

Происшествия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил решить проблему кромешной темноты на дорогах
В Госдуме призвали ужесточить наказание для изготовителей взрывчатки
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Совфед одобрил закон о приостановке действия ДРСМД
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси