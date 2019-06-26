Посетителей ульяновского магазина эвакуировали из-за лжеснаряда

Как установил взрывотехник, обнаруженный предмет снарядом не является. Фото: Андрей Тамбовский

Сегодня днем возле жилого дома №7 по улице Минаева в центре Ульяновска во время земляных работ обнаружили подозрительный предмет, похожий на крупнокалиберный артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На место обнаружения предмета вызвали пожарных, полицию, медиков и спасателей. Участок в радиусе ста метров оцепили. Посетителей и персонал супермаркета, расположенного на первом этаже жилого дома, эвакуировали.

Как сообщил на своей странице в социальной сети первый заместитель начальника МБУ "Управление гражданской защиты города Ульяновска" Андрей Тамбовский, обнаруженный предмет опасности не представляет.

- Прибывший на место специалист-взрывотехник Росгвардии определил, что это элемент строительной конструкции, похожий на артиллерийский снаряд, - написал Тамбовский.