СЭГЗ стал серийным производителем двигателя приводов морских арткомплексов

"Сарапульский электрогенераторный завод" (АО "СЭГЗ") в Удмуртии стал серийным производителем синхронного двигателя для приводов артиллерийских комплексов на российских боевых кораблях. Об этом генеральный директор предприятия Алексей Беляев сообщил в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Синхронный вигатель является "моментным": благодаря специальным магнитам в его конструкции он мгновенно начинает работать на высоких оборотах - до 5500 в минуту.

За счет этого приводы корабельных артиллерийских установок могут в горизонтальном положении вращаться на высоких скоростях и быстро наводиться на цель. Кроме того, двигатель может работать при температурах от минус 50 до плюс 70 градусов по Цельсию.

- При этом он устойчив к воздействию соляного морского тумана, что, безусловно, является одним из важнейших требований к специальной технике, применяемой в различных климатических условиях, - пояснил генеральный директор АО "СЭГЗ" Алексей Беляев.

Стоит отметить, что синхронный двигатель для артиллерийских комплексов разработал Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" в Коврове, однако позже, в связи с плановым перевооружением военно-морских сил и увеличением объемов его выпуска, производство передали СЭГЗ.

- У нас есть линейка этих двигателей - это наши разработки, но на сегодня на аутсорсинг мы передали только один двигатель. Причина - необходимость обеспечить серийное производство. У нас НИИ все-таки, собственное производство относительно небольшое, поэтому когда нам нужно одновременно много двигателей, мы передаем производство на серийный завод. За производством в Сарапуле следим. Сарапульский завод испытывает двигатели точно так же, как наши. Плюс следим за всей цепочкой изготовления, то есть кооперация сохранена, все, что мы заказывали под эти двигатели, Сарапул заказывает в тех же местах, у тех же поставщиков, поэтому вопросов нет, - рассказал "РГ" технический директор Сергей Курдубанов ВНИИ "Сигнал".