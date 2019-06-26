В Башкирии отказавшей в помощи фельдшером заинтересовался СК

В Башкирии следователи и минздрав проводят проверку по факту неоказания медицинской помощи. В Сети появилось видео, на котором фельдшер отказалась даже подойти к человеку, которому стало плохо на улице.

Автор видео - молодая женщина, которая пыталась уговорить сидевшую внутри автомобиля скорой медпомощи женщину в белом халате оказать первую помощь почувствовавшему себя плохо мужчине. Однако медик лишь уткнулась в телефон, а затем грубо потребовала убрать камеру и заявила: "Я неотложка, фельдшер, а не доктор. Уйдите!".

В итоге женщина так и не вышла из машины, утверждая, что сопровождает пациента, но продолжала упорно смотреть в телефон. Профессиональную помощь человеку на улице оказала приехавшая на вызов "скорая". Мужчину с подозрением на инсульт увезли в больницу.

В управлении СК РФ по Башкирии уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Фельдшера могут обвинить в неоказании помощи больному, тогда ей грозят исправительные работы или арест. Также ей могут инкриминировать статью "Оставление в опасности", которая предполагает наказание до одного года лишения свободы.

Региональный минздрав также начал свою проверку и уже выяснил, что отказавшая в помощи фельдшер из Архангельского района.