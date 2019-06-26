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26.06.2019 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии погрузчик протаранил стоявшую на обочине машину

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Белебее пьяный водитель погрузчика стал виновником гибели человека, наехав на стоявший на обочине автомобиль.

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На кадрах запечатлен момент, как погрузчик "Амкодор" на скорости таранит припаркованные на обочине машины, под одной из которых в этот момент лежал мужчина. Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель трактора скрылся с места аварии, а мужчина, который ремонтировал автомобиль, умер.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил на своей странице в Facebook подробности аварии: ДТП произошло около 12 часов по московскому времени 26 июня на улице Интернациональная. Погрузчик наехал на автомобиль ВАЗ-2112, и в результате ремонтировавший в этот момент автомобиль 23-летний мужчина оказался зажат между воротами гаража и своей машиной. Он погиб на месте, а виновник происшествия сбежал, бросив погрузчик на улице Фурманова. Полицейские сначала нашли транспорт, а потом установили и водителя. Им оказался 30-летний местный житель. Сотрудники ГИБДД задержали его, мужчина был явно пьян и от медосвидетельствования отказался. 

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