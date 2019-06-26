В Башкирии погрузчик протаранил стоявшую на обочине машину

В Белебее пьяный водитель погрузчика стал виновником гибели человека, наехав на стоявший на обочине автомобиль.

На кадрах запечатлен момент, как погрузчик "Амкодор" на скорости таранит припаркованные на обочине машины, под одной из которых в этот момент лежал мужчина. Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель трактора скрылся с места аварии, а мужчина, который ремонтировал автомобиль, умер.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил на своей странице в Facebook подробности аварии: ДТП произошло около 12 часов по московскому времени 26 июня на улице Интернациональная. Погрузчик наехал на автомобиль ВАЗ-2112, и в результате ремонтировавший в этот момент автомобиль 23-летний мужчина оказался зажат между воротами гаража и своей машиной. Он погиб на месте, а виновник происшествия сбежал, бросив погрузчик на улице Фурманова. Полицейские сначала нашли транспорт, а потом установили и водителя. Им оказался 30-летний местный житель. Сотрудники ГИБДД задержали его, мужчина был явно пьян и от медосвидетельствования отказался.