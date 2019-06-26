В Башкирии зафиксировали новые виды мошенничества

Лжегазовщики и лжецелители, продавцы некачественных и несуществующих товаров, телефонные и кредитные мошенники... Казалось бы, существует так много способов обмана граждан, что новые придумать сложно. Аферисты постоянно изобретают что-нибудь еще.

В сетях "биржи"

Один из новых способов отъема денег рассчитан на тех, кто ищет легкий способ заработать. По словам заместителя начальника управления уголовного розыска МВД по Башкирии Алексея Солодянкина, страдают от этих преступлений чаще всего граждане пенсионного или предпенсионного возрастов. Но есть среди потерпевших и молодые люди.

- В последнее время гражданам предлагают заработать на электронной торговле на фондовом рынке. Единственное условие - наличие личного компьютера, на который устанавливают специальную программу, - рассказывает Алексей Солодянкин.

На самом деле программа "подставная", она показывает ложные сведения о состоянии счета "биржевого игрока". Жертва видит свои "успехи" и с азартом вкладывает все больше и больше денег. Порою доходит до оформления кредитов, но обратно "вытащить" эти средства с "биржи" редко кому удается.

Пока, по данным МВД по Башкирии, в регионе таких случаев немного - меньше сотни. Однако схема набирает обороты. К примеру, ее жертвой стал 32-летний житель Нефтекамска, который поддался уговорам брокера и занялся трейдерством. Он сделал первоначальный взнос в иностранной валюте, а затем следовал указаниям "брокеров", заключал какие-то сделки, участвовал в акциях.

- Чтобы заработать "проценты", мужчина совершал покупки в интернет-магазинах, при этом не получал товар. И лишь в личном виртуальном кабинете он отслеживал свои "увеличивающиеся бонусы". Но когда игрок решил снять со счета заработанную сумму, выяснилось: для беспроцентного вывода денег нужно открыть дополнительный счет, положив на него крупную сумму в иностранной валюте, а затем оплатить еще десять процентов от стоимости оказанных услуг. Только тогда нефтекамец понял, что попал в сети мошенников и заявил в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Мужчина потерял 500 тысяч рублей.

На те же грабли

Еще больше проиграла 56-летняя нефтекамка. 240 тысяч рублей она лишилась, участвуя на торгах в интернете в 2012 году, но тогда женщина смирилась с потерей. А в прошлом году мужчина, представившийся брокером, уговорил ее вновь попытать счастья на фондовой бирже, убеждая, что таким образом она сможет вернуть прежний проигрыш.

Доверчивая женщина передала "брокеру" свои данные, а также коды и пароли банковских карт, с которых на "биржу" перевели в общей сложности 215 тысяч рублей. Женщине "везло", и она решила вывести деньги. Только вместо возврата средств, неизвестные, используя реквизиты женщины, оформили на ее имя кредит в банке на сумму более 240 тысяч рублей и перевели эти деньги на счет "брокерской" компании. Сейчас данные факты расследует полиция.

Правоохранители отмечают: конечно, далеко не все брокеры - мошенники. Однако стоит помнить, что участие в играх на бирже всегда предполагает риск потерять вложенные средства.

Упор на внимательность

Как показывает практика, лишиться своих кровных можно и не играя на бирже. К примеру, у платежного терминала. В мае прошла целая волна сообщений о хищениях со счетов клиентов Сбербанка, у которых деньги исчезали после того, как они вставляли пластиковую карту в банкомат.

В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк

Оказалось, что мошенники начинали на терминале операцию перевода денежных средств, не вставляя карту, и уходили. Если в течение 90 секунд банкоматом пользовался следующий посетитель, деньги с его счета автоматически уходили аферистам. Найти преступников сложно, так как они всячески скрывают лица (чадрой, под очками и шляпой).

В Сбербанке посоветовали пользователям банкоматов просто быть внимательнее.

- Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк, позвонив по номеру 900, - отметили в пресс-службе Сбербанка.

На кону квартира

Еще один сравнительно новый вид мошенничества связан с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). В мае в Москве зафиксировали первый в истории случай, когда человек из-за ЭЦП лишился своей квартиры. Хозяином его жилища стал скромный уфимец, который узнал об этом только от журналистов. Кстати, мужчины друг с другом даже не знакомы.

Оказалось, сделку совершили онлайн с помощью портала Росреестра, а продавец и покупатель подали заверенные нотариусом документы, воспользовавшись электронными подписями. Поэтому никто в легитимности сделки не сомневался. Недавно произошел второй подобный сбой в системе, что вызвало еще больший резонанс среди населения.

- Взломать средства криптографической защиты и подделать усиленную квалифицированную электронную подпись практически невозможно. Однако мошенники могут похитить персональные данные гражданина, а потом, пользуясь халатностью или недобросовестностью должностных лиц удостоверяющих центров, получить от его имени легальную электронную подпись, - рассказал руководитель управления Россреестра по Башкирии Петр Клец.

В Росреестре рекомендуют гражданам защитить свои права от мошеннических схем, подав заявление о запрете проведения сделок без личного участия собственника недвижимости. Это бесплатная услуга, которую можно получить в МФЦ либо в офисах Росреестра. Кстати, за пять месяцев 2019 года в Башкирии такие заявления подали 1,6 тысячи граждан, почти половина из них в мае.

Кстати

За пять месяцев 2019 года в Башкирии мошенники совершили:

- 850 преступлений посредством интернета (покупки-продажи в сети, устройство на работу, юрпомощь, взлом аккаунта в соцсетях);

- 450 преступлений под видом соцработников, газовщиков, предоплаты за услуги и товары, исцелений, найма жилья и др.;

- 400 преступлений с помощью телефона ("Родственник попал в ДТП", "Ваша карта заблокирована", СМС "Вы выиграли приз");

- 350 хищений с банковских счетов через "мобильный банк";

- 170 кредитных афер.

Полезные советы

Как обезопасить себя и своих близких от мошенников:

. не доверяйте посторонним, не переходите по сомнительным ссылкам;

. перепроверяйте домены и сайты и читайте отзывы в интернете, прежде чем делать покупки;

. не доверяйте переписке в интернете и телефонным звонкам; лучше перепроверить информацию, перезвонив лично;

. не ведите переговоры с торговцами один на один (подключите соседей, знакомых), посоветуйтесь с родными до подписания документов;

. не пускайте в дом незнакомцев, проверяйте личность сотрудников ведомств, позвонив их работодателям или в полицию;

. в МФЦ напишите заявление о запрете проведения сделок с имуществом без вашего личного участия.

Цифра

415 уголовных дел о мошенничестве направили в суды Башкирии за пять месяцев 2019 года.