В День Республики горожанам вручили медали в честь 550-летия Чебоксар

В торжественной обстановке на главной площади города 19-ти чебоксарцам вручили юбилейные медали "В память о 550-летии города Чебоксары".

Вместе с ними горожане получили соответствующее удостоверение, цветы, а также подписку от "Российской газеты" - информационного партнера юбилейного года. Поддержать их пришли родственники, коллеги, знакомые.

- От имени главы города, городского Собрания депутатов и администрации выражаю слова благодарности всем жителям, кто ежедневным трудом делает наш город комфортнее для проживания", - поблагодарил горожан глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Среди награжденных был основатель детского медицинского центра Юрий Ахвандеров, приехавший работать в Чебоксары в 1986 году. По его инициативе и под руководством была открыта и организована работа отделения патологии новорожденных и отделения анестезиологии и реанимации для оказания помощи новорожденным детям.

Поздравления в этот день звучали в адрес основателей кардиологической службы для взрослых Галины Авдеевой и детской стоматологической службы Зинаиды Михайловой, медсанчасти строителей Валентины Теллиной, одного из организаторов по укреплению материально-технической базы стоматологических учреждений Венеры Михайловой, инициатора создания Чувашского отделения Российской Ассоциации врачей общей (семейной) практики Надежды Макаровой.

Медаль получила ветеран здравоохранения Светлана Зорина, которая более 10 лет руководила детской поликлиникой № 4.

За личный вклад в становление и развитие Республиканской клинической больницы № 1 отмечен Геннадий Арсютов, городской клинической больницы № 1 - Валерий Павлов, второй городской больницы - Ирина Сорокина, Национального медицинского исследовательского центра "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургии глава имени академика С.Н. Федорова" - Николай Паштаев.

Также в числе награжденных был Анатолий Волков, который около 30 лет руководил кафедрой факультетской хирургии, разработал и ввел в хирургическую практику клапанный анастомоз.

Среди людей, чьи заслуги были отмечены в это день, оказались и педагоги, посвятившие многие годы жизни работе в чебоксарских школах и детсадах.

Это директора школ Алевтина Димитриева, и Татьяна Николаева, а также заведующие детскими садами Луиза Григорьева, Ольга Семенова, Галина Степанова Светлана Сергеева и Вероника Хаялутдинова.