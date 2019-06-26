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26.06.2019 18:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В День Республики горожанам вручили медали в честь 550-летия Чебоксар

Текст: Петров Евгений
В торжественной обстановке на главной площади города 19-ти чебоксарцам вручили юбилейные медали "В память о 550-летии города Чебоксары".
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Вместе с ними горожане получили соответствующее удостоверение, цветы, а также подписку от "Российской газеты" -  информационного партнера юбилейного года. Поддержать их пришли родственники, коллеги, знакомые.

- От имени главы города, городского Собрания депутатов и администрации выражаю слова благодарности всем жителям, кто ежедневным трудом делает наш город комфортнее для проживания", - поблагодарил горожан глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Среди награжденных был основатель детского медицинского центра Юрий Ахвандеров, приехавший работать в Чебоксары в 1986 году. По его инициативе и под руководством была открыта и организована работа отделения патологии новорожденных и отделения анестезиологии и реанимации для оказания помощи новорожденным детям.

Поздравления в этот день звучали в адрес основателей кардиологической службы для взрослых Галины Авдеевой и детской стоматологической службы Зинаиды Михайловой, медсанчасти строителей Валентины Теллиной, одного из организаторов по укреплению материально-технической базы стоматологических учреждений Венеры Михайловой, инициатора создания Чувашского отделения Российской Ассоциации врачей общей (семейной) практики Надежды Макаровой.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Медаль получила ветеран здравоохранения Светлана Зорина, которая более 10 лет руководила детской поликлиникой № 4.

За личный вклад в становление и развитие Республиканской клинической больницы № 1 отмечен Геннадий Арсютов, городской клинической больницы № 1 - Валерий Павлов, второй городской больницы - Ирина Сорокина, Национального медицинского исследовательского центра "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургии глава имени академика С.Н. Федорова" - Николай Паштаев.

Также в числе награжденных был Анатолий Волков, который около 30 лет руководил кафедрой факультетской хирургии, разработал и ввел в хирургическую практику клапанный анастомоз.

Среди людей, чьи заслуги были отмечены в это день, оказались и педагоги, посвятившие многие годы жизни работе в чебоксарских школах и детсадах.

Это директора школ Алевтина Димитриева, и Татьяна Николаева, а также заведующие детскими садами Луиза Григорьева, Ольга Семенова, Галина Степанова Светлана Сергеева и Вероника Хаялутдинова.

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