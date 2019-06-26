Мы уверены, что наше прошлое и воспоминания - что-то глубоко личное и никого не касается. Как и фотографии. Что в них интересного для посторонних, думаем мы? Но по прошествии времени выясняется, что они становятся документальными свидетельствами фактов или событий, вызывают обсуждения, и способны объединять незнакомых людей.

Таким поводом для душевного единения стал выпуск фотоальбома "Старая Уфа-2", охватывающего период с середины прошлого века до начала нынешнего. Он вышел в свет через три года после "Старой Уфы-1".

Авторы отнесли этот альбом в разряд коллекционных. Каждый из двух тысяч экземпляров имеет свой номер. Переиздания не будет, и это вполне укладывается в логику жизни, которую не проживешь еще раз.

Формально составителей трое: Сергей Друганкин, Ильдар и Рустам Мукаевы, но фактически их больше. Это и помощники-единомышленники, и десятки уфимцев, предоставившие для публикации фотографии из семейных альбомов. Не парадные или постановочные, а отражающие будни и праздники обычных горожан.

В то время люди не делили жизнь на личную и общественную. Участие в агитбригаде, работа в стройотряде или на производстве, встречи с друзьями, отдых в парке - все это органично сливалось воедино.

Фотоаппараты были не у всех. Снимки, сделанные во время праздников или прогулок, на рабочих местах, бережно вклеивали в альбомы. Редкие портреты делали в фотоателье. И как же хорошо, что фотографии печатали на бумаге, ведь именно поэтому они и сохранились. Более того, обрели историческую ценность. По словам Сергея Друганкина, такие карточки хранятся в каждом семейном альбоме. Просто на них нужно посмотреть другими глазами.

Конечно, многие снимки пришлось реставрировать и восстанавливать, что мастерски сделала дизайнер Ильмира Кинзикеева.

На первый взгляд, снимки разместили в альбоме хаотично, без определенной структуры, что сделано, по словам авторов, сознательно. "Память не работает в строгом порядке. Мы хотим, чтобы наша книга напоминала вам домашний фотоальбом", - говорят они.

Презентация фотоальбома прошла в Национальном музее республики, традиционном месте притяжения всех, кто интересуется прошлым и настоящим Уфы и Башкирии

Уфу той поры хорошо помнят представители старшего и среднего поколений горожан. Для молодежи разглядывание таких снимков, да еще с комментариями старожилов, сродни экскурсии в прошлое. Они узнают, как выглядели раньше знакомые всем улицы, удивляются тому, как мало было машин и много деревьев, во что одевались наши папы-мамы, дедушки-бабушки, какие прически носили, в каких интерьерах жили и работали. Многие открывают для себя, что в центре Уфы работала когда-то швейная фабрика имени 8 Марта, а русский драмтеатр размещался в здании на улице Гоголя, где сейчас филармония, перед которой еще стоял памятник Гоголю.

Каждый из снимков хранит личную историю. Так, Алла Ивлева отлично помнит день, когда отец повел их с мамой и братом на Советскую площадь, где всегда стояла главная городская елка, и их там сфотографировали. А врач и краевед Эмма Шкурко, предоставившая снимки своей матери, работавшей в доме отдыха им. Лутовинова (сейчас на этом месте санаторий "Зеленая Роща"), рассказала, что именно здесь и познакомились ее родители.

Примечательно, что в подписях под снимками, за редким исключением, не указаны конкретные люди, а только место и год. Например, "Сотрудники совбольницы (сейчас ГКБ им. Куватова), 1965 год" или "Работники кафе "Огонек" делают пельмени, 1974 год". Снимки по отдельности, конечно, личные, но все вместе они составляют мозаичный портрет Уфы, где каждому дорого что-то свое.

Презентация фотоальбома прошла в Национальном музее республики, традиционном месте притяжения всех, кто интересуется прошлым и настоящим Уфы и Башкирии.

- Перед нами - с любовью собранный исторический портрет. Люди несли фотографии, не зная ни структуры альбома, ни ее содержательной части. Потом уже авторы создали из этого такой необычный проект, - рассказала заведующая отделом Нацмузея РБ Вера Макарова, принимавшая активное участие в подготовке издания к выпуску. - Общество осознает свою историю через запечатленный образ. Общественная и повседневная жизнь, быт, досуг, портреты, событийная фотография - они доносят до нас подлинный срез времени.

Фотохудожник Николай Марочкин говорит, что таких альбомов выпускают крайне мало.

- В основном они тематические, современные. "Старая Уфа-2" отличается тем, что люди приносили для него фотографии не ради гонорара, а чтобы рассказать другим что-то свое, личное. Эта инициатива, на мой взгляд, сродни акции "Бессмертный полк", - отметил он.

К слову, заинтересованность в исторических фотографиях, а многое, что сделано хотя бы 50 лет назад, уже можно отнести к этому разряду, проявляет и музей истории Уфы, фонды которого сейчас формируются. По словам директора Тимура Ильясова, создавать историю города надо вместе. Среди вещей, отражающих разные периоды жизни города, важное место займут и фотоматериалы, которые войдут в цифровой мультимедийный контент. Чем он разнообразнее, тем полнее будет представлена история.

Мнение

Сергей Друганкин, инициатор издания альбома:

- Около 20 лет назад мы с другом Ильдаром Мукаевым обменялись фотографиями и с удивлением узнали, что у каждого есть то, чего нет у другого. Так мы стали меняться, и это настолько захватило, что последующие годы только собирали и собирали. Не могли остановиться. Потом к нам присоединился сын Ильдара. Когда начинаешь коллекционировать, появляется ощущение, что все само к тебе приходит. Люди приносят фотографии. В 2006 году мы издали "Старую Уфу-1". Незаметно материал набрался на второй альбом, сейчас делаем третий.

До 14 июля фотографии из альбома экспонируются в Уфимской художественной галерее.

Цифра

247 фотографий вошло в фотоальбом "Старая Уфа-2".