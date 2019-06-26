В Мордовии осудили убийцу, хранившего тело жертвы в подвале

Десять лет колонии строгого режима - такой приговор вынес суд жителю города Рузаевка, который убил в ходе пьяной ссоры своего знакомого, а тело сбросил в собственноручно вырытый подвал.

Как сообщил в среду Следственный комитет по региону, трагедия произошла 13 ноября прошлого года. В квартире 59-летнего рузаевца находился его 49-летний знакомый. Приятели вместе распивали спиртное, однако затем поссорились из-за малозначительного повода.

- В ходе конфликта хозяин ударил гостя несколько раз ножом в область грудной клетки. После этого не подающего признаков жизни мужчину он сбросил в подвальное помещение, которое задолго до произошедшего самостоятельно вырыл у себя под кухней в квартире, расположенной на первом этаже, - уточнила старший помощник СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева.

С заявлением об исчезновении мужчины в правоохранительные органы обратилась его супруга. Было возбуждено уголовное дело.

Выйти на след подозреваемого удалось в марте текущего года. При осмотре места происшествия следователи и криминалисты обнаружили и изъяли следы и объекты, в том числе биологического происхождения, имеющие значение в качестве доказательств.

Суд признал фигуранта виновным в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.