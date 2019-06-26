В Перми сурикаты-блогеры сыграли свадьбу

В Перми прошла необычная церемония бракосочетания: главными действующими лицами стали сурикаты.

Свадебную церемонию проводил ведущий передачи "Поедем, поедим!" Джон Уоррен.

Африканские сурикаты Игорь и Марго - пермские знаменитости: за их страницей в Instagram следят почти 11 тысяч человек. В комментариях к фотографии со брачной церемонии подписчики умиляются и передают пожелания счастья молодоженам.

Организаторы передают, что сурикаты не испытывали дискомфорт - напротив, были активны, милы и любознательны.

Отметим, что владельцы "сладкой парочки" пропагандируют отказ от контактных зоопарков, о чем открыто заявляют в соцсетях.