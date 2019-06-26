В редакцию "РГ" обратилась саратовская общественница, инвалид 1 группы (по зрению) Венера Павленко, которая рассказала, что ее привлекли к административной ответственности: принадлежащий ей автомобиль был припаркован в зоне действия знака "Стоянка запрещена".

Как считает женщина, это нарушает закон, поскольку в пункте 3.19 Правил дорожного движения (ПДД) четко оговаривается, что на машины, которыми управляют инвалиды или сопровождающие их лица, требование о запрете стоянки не распространяется. А на машине Павленко и на лобовом, и на заднем стекле был размещен знак "Инвалид". Правда, на нечеткой распечатке снимков мобильной системой "Паркон", на основании которых женщину привлекли к ответственности, знака не видно. Кто же виноват в этой ситуации?

В неположенном месте, как считает ГИБДД, автомашина Венеры Павленко оказалась на улице Вольской около областной глазной клиники, куда ее на прием к врачам привезла дочь. Как рассказала Венера Равиловна, она не впервые попадает в такую ситуацию, ранее ее машину просто эвакуировали. Инвалиду пришлось ехать на штрафстоянку и доказывать, что ее машину забрали незаконно. В этот раз Венера Павленко обратилась с жалобой к начальнику ЦАФАП ГИБДД. "Челобитную" ей помогли составить в саратовском отделении Народного фронта.

- Получается, что сотрудники, выполняющие работу, сами не знают ПДД или же халатно относятся к своим обязанностям. Неужели они не понимают, что человеку с ограниченными возможностями здоровья, который оказался в такой ситуации, гораздо трудней добиваться восстановления своих нарушенных прав, чем обычному гражданину, - говорит Павленко.

Инвалиду пришлось ехать на штрафстоянку и доказывать, что машину забрали незаконно

В региональном навигационно-информационном центре, в ведении которого находятся фотовидеокамеры, отслеживающие транспортные потоки, нам заявили, что инвалиды с такой проблемой к ним раньше не обращались.

- Мы обратим внимание наших сотрудников, работающих рядом с больницами, чтобы они были внимательней, - говорит замначальника отдела по сервису ГКУ Саратовской области РНИЦ Людмила Черкасова.

Сотрудница организации считает случившееся досадной ошибкой, а снимки могли получиться нечеткими (на них не видно знака "Инвалид"), поскольку сделаны против солнца. Кроме того, оператор не может вмешаться в работу "Паркона", поскольку он связан с системой ГЛОНАСС, аппаратура специально настроена так, чтобы снимать все машины в выбранном квартале. Однако представители общественности не согласны с тем, что случай этот исключительный.

Мнения

Вадим Бабенко, эксперт саратовского отделения ОНФ:

- По словам сотрудников Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД, к ним уже поступил ряд таких жалоб от инвалидов. Мы считаем, что оператор обязан был сообщить о том, что ему по техпричинам не удалось зафиксировать знак "Инвалид" на автомобиле. И то, что он этого не сделал, свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям.

Александр Низовцев, руководитель Саратовской общественной организации инвалидов:

- Мне самому присылали такие штрафы, и приходилось их обжаловать. Поэтому я стараюсь парковаться на местах, предназначенных для инвалидов, но, к сожалению, их очень часто занимают другие водители.

Обратная связь

В ответе пресс-службы ГУ МВД ссылаются на норму, по которой презумпция невиновности не распространяется на правонарушения, предусмотренные 12 главой КоАП РФ. Получается, что за некачественную фотофиксацию автомобиля ответственность несет... его владелец, который должен доказывать свою невиновность. Будем разбираться дальше.