В Саратове ФСБ предотвратила подготовку теракта

В Саратове предотвращена подготовка террористического акта, изъята взрывчатка и части самодельных взрывных устройств.

Как сообщает ФСБ России, теракт планировался "в местах массового пребывания граждан" членом запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Спецслужба задержала российского гражданина, который дал присягу главарям террористических структур. Житель Саратова оборудовал лабораторию по производству взрывчатых веществ в одном из гаражных кооперативов, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления взрывных устройств.

При задержании саратовец оказал вооруженное сопротивление спецназу ФСБ. Как сообщает ведомство, подозреваемый в подготовке теракта был нейтрализован, никто из сотрудников органов безопасности и гражданских лиц не пострадал.

На месте происшествия сотрудники ФСБ обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.