В Удмуртии подросток утонул, празднуя окончание школы

В Игринском районе Удмуртии утонул 17-лений подросток во время выпускного. Трагедия произошла на базе отдыха "Глухомань" рядом с деревней Малягурт, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Выпускники одиннадцатых классов одной из школ Красногорского района поехали туда с родителями, чтобы отметить окончание школы. Парень пошел искупаться в местном водоеме и утонул. Его тело нашли на дне около берега. По предварительным данным, водоем оказался пожарным прудом Игринского лесного хозяйства.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.