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26.06.2019 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе 120 дольщиков обманули на 253 миллиона рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

МВД по Башкирии сообщили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве дома в микрорайоне "Урал" города Уфы.

Фото: Петр Коннов/РГ
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По данным полиции, жертвами обмана стали не менее 120 человек, которые вложили в долевое строительство более 253 миллионов рублей. Они доверились компании ЗАО "Башинвестдом" и жилищно-строительному фонду "Башинвестдом" и вкладывали свои средства в стройку литера №35 микрорайона "Урал" с 2011 по 2016 годы. Но дом до сих пор не сдан.

Проверка по этому факту полиция начала после того, как в МВД поступило коллективное заявление от участников долевого строительства. В итоге Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело.

МВД по Башкирии просит всех пострадавших от действий строительной организации обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции или в Главное следственное управление МВД по РБ.

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