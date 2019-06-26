В Уфе 120 дольщиков обманули на 253 миллиона рублей

МВД по Башкирии сообщили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве дома в микрорайоне "Урал" города Уфы.

По данным полиции, жертвами обмана стали не менее 120 человек, которые вложили в долевое строительство более 253 миллионов рублей. Они доверились компании ЗАО "Башинвестдом" и жилищно-строительному фонду "Башинвестдом" и вкладывали свои средства в стройку литера №35 микрорайона "Урал" с 2011 по 2016 годы. Но дом до сих пор не сдан.

Проверка по этому факту полиция начала после того, как в МВД поступило коллективное заявление от участников долевого строительства. В итоге Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело.

МВД по Башкирии просит всех пострадавших от действий строительной организации обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции или в Главное следственное управление МВД по РБ.