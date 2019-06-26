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26.06.2019 05:51
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Красота с кулаками

Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Неделя - Сибирь № 137(7895)
Школьница из села Кытманово Алтайского края Валерия Воронцова завоевала золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди девушек до шестнадцати лет. Турнир проходил в румынском Галаце. Юная сибирячка выступала в весовой категории до 75 килограммов. В финале воспитанница Дмитрия Сохарева была сильнее полячки Барбары Марчинковска. Это уже не первая награда высшей пробы для Воронцовой - год назад на европейском первенстве в Болгарии она победила в возрастной категории 13-14 лет.
Валерия Воронцова: В финале был трудный бой, но я знала, что надо идти до конца. Фото: Сергей Зюзин/РГ Валерия Воронцова: В финале был трудный бой, но я знала, что надо идти до конца. Фото: Сергей Зюзин/РГ
Валерия Воронцова: В финале был трудный бой, но я знала, что надо идти до конца. Фото: Сергей Зюзин/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Было тяжелее, чем в прошлом году, - призналась Валерия. - Я перешла в новую весовую категорию, и в Галаце было три полноценных боя по три раунда, а не два, как год назад. Соперницы достались довольно сильные, опытные и выше меня ростом. Было непривычно, потому что в моем весе на российских турнирах соперницы ниже меня. В первом бою с венгеркой пришлось преодолевать стартовое волнение. Во втором досталась высокая, очень неудобная для меня ирландка-левша. Полячка же всеми силами "сушила" бой, не давала захватить инициативу. Но в финале всегда самый трудный бой, и я знала, что нужно идти до конца. Зато опыт получила большой.

Кроме Воронцовой еще восемь россиянок пробились в финалы, и шестеро взяли золото.

- Мы интересовались у девчонок из других стран, какой у них отбор. Оказалось, что многим достаточно было выиграть всего один бой, чтобы поехать на Европу. Кто-то лишь год боксом занимается. А у нас, чтобы пробиться, нужно три-четыре тяжелых боя выиграть. В Галаце зал всегда был полный. Мы болели, конечно, за свою сборную и за украинскую - они тоже нас поддерживали, - поделилась впечатлениями пятнадцатилетняя чемпионка.

Лера - симпатичная, стройная девушка с крепкими кулаками. Могла бы играть в волейбол или ходить в кружок хореографии, но выбрала бокс. Занимается уже пятый год. Говорит, что в спортзале с пацанами спарринги по-разному проходят: кто-то "поддается", а кто-то бьется без всяких скидок. По словам Сохарева, на тренировках Валерию подгонять не надо. При этом ее родители в тренерскую кухню не лезут, обсуждают лишь тему сгонки веса перед соревнованиями.

- В прошлом году за две недели до начала сборов мне сообщили, что будет весовая категория до семидесяти килограммов, а я на Сибири выступала в весе до восьмидесяти. Это стало шоком, - вспоминает Лера. - Но я очень хотела добыть путевку, пришлось попотеть. Можно было телепередачу снимать для девушек, как быстро похудеть. Деревенская баня, кстати, очень помогает. Ну и тренировки, тренировки, тренировки.

Комментарий

Вячеслав Малетин, старший тренер сборной Алтайского края по боксу:

- Был уверен, что Валерия как минимум окажется в финале - она уже приучила нас к высоким результатам. Посмотрите, какая красавица! Глядя на нее, другие девчонки преодолеют стереотип по поводу занятий боксом - что это якобы неэстетично. Большое спасибо ее тренеру Дмитрию Сохареву за то, что умеет находить Лере спарринг-партнеров хорошего уровня, без этого спортсмену трудно расти. В женском боксе найти спарринг сложнее, чем в мужском. Сохарев даже в другие регионы для этого ездит.

Спорт Бокс Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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