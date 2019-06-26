Как молодым учителям помогают закрепиться в алтайских селах

В Алтайском крае придумали, как помочь молодым учителям "прижиться" в сельской школе. Проект "Мобильный педагог" объединил учительское сообщество региона в единую команду, где опытные наставники всегда готовы прийти на помощь молодым специалистам. Кроме того, в отдаленных районах края откроют педагогические инкубаторы, и первый из них уже действует.

По совету опытных педагогов Евгения Пацан превратила учебную методику в игру, и школьники стали лучше усваивать английскую грамматику. Фото: Предоставлено Евгенией Пацан

- Профессиональная лига "Мобильный педагог" объединила новаторов, лучших учителей года - всех, кто хочет поделиться своими профессиональными наработками в этой сфере, - сообщила один из инициаторов проекта, начальник отдела инновационного проектирования Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Юлия Мамчур. - Мобильные группы таких педагогов выезжают в города и районы края, проводят тренинги, мастер-классы, воркшопы, чтобы помочь коллегам освоить современные образовательные технологии.

А в Михайловском районе пошли дальше и открыли специальный инкубатор для молодых учителей. Район отдаленный, молодежь неохотно едет работать в здешние села, а если и приезжает, то надолго не задерживается. В инкубаторе молодым специалистам помогают войти в профессию, закрепиться в школе и вообще привыкнуть к сельской жизни. 65 тьюторов опекают всех молодых педагогов, а их в районе 42. Общение проходит в основном в интерактивном формате, поэтому на свой вопрос можно получить сразу несколько рекомендаций от старших коллег и выбрать наиболее подходящий вариант.

- Фактически сегодня весь район помогает молодым учителям, - отмечает руководитель инкубатора Татьяна Кириллова. - Поддержка идет по трем направлениям - методическая, психологическая помощь и социализация. Помогаем решать в том числе и бытовые проблемы.

Евгения Пацан приехала в районный центр Михайловское из Узбекистана четыре года назад. Три года отработала в местном лицее учителем русского языка и литературы, а недавно сменила специализацию на учителя английского языка. И, конечно, не раз за свой пока небольшой педагогический стаж столкнулась с всевозможными трудностями.

- Я пишу о возникающей у меня проблеме в группу, и те из наставников, кто может помочь, мне отвечают, - пояснила она. - Общение у нас не только виртуальное, мы встречаемся на семинарах, тренингах, а в конце мая все педагоги района выезжают на "зеленый" педсовет, чтобы в неформальной обстановке обсудить волнующие нас проблемы.

Евгения Пацан разрабатывает собственную программу обучения английскому языку и даже придумала специальный тренажер, помогающий правильно строить предложения. Однако не смогла его адаптировать для маленьких детей. Она преподает иностранный язык во втором и третьем классах и для начальной школы тренажер оказался сложноват для восприятия. Опытные наставники посоветовали ей переделать методику в игру "Паровозики", где ячейки с глаголом, существительным и другими частями предложения представлены в виде "вагончиков".

- Ребята принесли на урок конструктор, и мы стали составлять предложения, используя игрушечные вагончики, - вспоминает молодой учитель. - По совету коллег я проводила урок под музыку, и наши паровозики заработали.

Этот проект Евгения Пацан представила на краевом конкурсе профессионального мастерства "Педагогический дебют - 2018" и стала первым в истории Михайловского района лауреатом конкурса.

Евгения подчеркивает, что поддержка наставников не ограничивается только профессиональной деятельностью.

- Я одна воспитываю ребенка и снимаю квартиру. В инкубаторе мне подсказали, что как молодой специалист, приехавший в сельскую местность, я могу претендовать на поддержку при покупке или строительстве жилья по программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Попробую сделать это, - делится планами она.

По словам Татьяны Кирилловой, за полтора года работы возглавляемого ею инкубатора - с января 2018-го - ни один молодой учитель не уехал из района. Хотя до этого каждый год наблюдался отток специалистов.

Опыт закрепления учительских кадров в селе оценили на федеральном уровне.

Проект муниципального педагогического инкубатора вошел в число победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Без малого 500 тысяч рублей в крае направят на создание подобных инкубаторов еще в двух муниципалитетах - Павловском районе и городе Новоалтайске.

Прямая речь

Юлия Мамчур, начальник отдела инновационного проектирования АКИПКРО:

- Главное, что молодые специалисты почувствовали: они могут достигать профессиональных высот, работая даже в отдаленной сельской школе, что у них есть все возможности для освоения новых компетенций и личностного роста.