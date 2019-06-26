На Алтае открыли экологическую тропу "Медвежья"

Новости

Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии 20:56
Путин поручил правительству утвердить стратегию развития электронной промышленности 20:40
МИД направил Международному трибуналу данные по ЧП в Керченском проливе 20:23
В Петербурге закрыли торговый центр в подвале 20:16
Россия уплатит взносы в ПАСЕ 19:55
В Подмосковье сокращается смертность от ДТП 19:38
Kia показала салон нового кроссовера Seltos 19:36
В Вене произошел взрыв в жилом доме 19:00
Курс грузинского лари упал второй день подряд 18:56
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград 18:56
Путин обсудил на Совбезе саммит G20 в Осаке 18:53
Президент США недоволен оборонным союзом с Японией 18:50
На МКАД в час пик произошла массовая авария с автобусом 18:36
В Кремле подтвердили участие Путина в церемонии закрытия II Евроигр 18:33
Медицинские вертолеты будут 24 часа дежурить у детбольницы в Москве 18:22
В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике" 18:11
В Анапе у пляжных фотографов изъяли африканского львенка 18:08
Грозная парочка: обновленные "Винторез" и "Вал" запустили в серию 18:08
Транспортно-десантный вертолет Ми-38Т покажут на "Армии-2019" 17:59
В Старорусской библиотеке появится "Увлекательная экология" 17:58
В тамбовской реке Цне массово умерла рыба 17:55
Каршеринг закроет аккаунты клиентов-лихачей 17:40
В Петербурге туристов начнут возить по каналам "электрокаракатицы" 17:30
Авдеева взяла "серебро" Евроигр в стрельбе из лука 17:29
В Мордовии осудили убийцу, хранившего тело жертвы в подвале 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 20:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В гостях у Мишки

На Алтае открыли экологическую тропу "Медвежья"
Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(7896)
Этот 17-километровый регулярный маршрут придумали госинспекторы краевого бюджетного учреждения "Алтайприрода". Находится он в Чинетинском заказнике и называется "Экотропа "Медвежья", хотя вероятность встречи с косолапым мизерная.

Как сообщили "РГ" в Алтайтурцентре, первыми экотропу протестировали в мае ученые из Чехии. Они приезжали на Алтай изучать летучих мышей, а новый маршрут как раз включает в себя пещеры с этими загадочными млекопитающими.

Фото: depositphotos
Эксперты: Экотуризм несовместим с застройкой заповедников

Маршрут предназначен для туристов с физической подготовкой не ниже средней - их ждут перевалы, высокогорные плато, пещеры, ущелья. Для гостей построен полевой лагерь с палатками и база отдыха с баней и юртами.

Базовая продолжительность тура умещается в формат выходного дня: в пятницу путешественники заезжают в село Генералка Краснощековского района, в субботу обходят по кольцу Чинетинский заказник, ночуют и - домой, хотя кто захочет, может задержаться еще на воскресенье, места вокруг живописные. По подсчетам организаторов, гостям придется сделать по "медвежьей" тропе не менее 34 тысяч шагов.

Планируется комплектовать тургруппы не больше десяти человек. Их обязательно будут сопровождать опытные егеря с оружием, которые знают места обитания и повадки местных животных: лосей, маралов, косуль, кабанов, медведей, лис, волков, редких певчих птиц.

Туристы получат возможность увидеть и сфотографировать обитателей заказника.

- В группе могут быть подростки не младше 14 лет, но только вместе с взрослыми членами семьи, - подчеркнул в беседе с "РГ" замдиректора "Алтайприроды" по туризму Кирилл Никифоров. - Хочу напомнить, что опасность лобовой встречи с медведем или волком ничтожно малая. Летом эти хищники сытые и далеко стороной обходят человека. Но если они вдруг окажутся поблизости, выстрел егеря в воздух их отпугнет.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Ученые: Нашествие медведей на города Ямала вызвано изменением климата

Один из егерей, Валерий Ларионов, рассказал: "Чешские ученые выразили уверенность, что тропа будет пользоваться популярностью. Мол, люди настолько уже наелись цивилизации, что хотят от нее иногда отдохнуть. Мобильная связь на этом маршруте есть только в одном месте - на перевале Прямухинский. В остальном придется слушать рассказы егерей, свой внутренний голос и пение птиц".

В перспективе специалисты "Алтайприроды" планируют собрать воедино несколько экологических троп, объединив путешествия по Чинетинскому и Чарышскому заказникам и природному парку "Предгорье Алтая", расположенному в районе города-курорта Белокуриха.

Экономика Туризм Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия уплатит взносы в ПАСЕ
В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике"
Проект нового регламента: автосалоны смогут ставить машины на учет
Путин поручил решить проблему кромешной темноты на дорогах
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси