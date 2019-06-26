На Алтае открыли экологическую тропу "Медвежья"

Этот 17-километровый регулярный маршрут придумали госинспекторы краевого бюджетного учреждения "Алтайприрода". Находится он в Чинетинском заказнике и называется "Экотропа "Медвежья", хотя вероятность встречи с косолапым мизерная.

Как сообщили "РГ" в Алтайтурцентре, первыми экотропу протестировали в мае ученые из Чехии. Они приезжали на Алтай изучать летучих мышей, а новый маршрут как раз включает в себя пещеры с этими загадочными млекопитающими.

Маршрут предназначен для туристов с физической подготовкой не ниже средней - их ждут перевалы, высокогорные плато, пещеры, ущелья. Для гостей построен полевой лагерь с палатками и база отдыха с баней и юртами.

Базовая продолжительность тура умещается в формат выходного дня: в пятницу путешественники заезжают в село Генералка Краснощековского района, в субботу обходят по кольцу Чинетинский заказник, ночуют и - домой, хотя кто захочет, может задержаться еще на воскресенье, места вокруг живописные. По подсчетам организаторов, гостям придется сделать по "медвежьей" тропе не менее 34 тысяч шагов.

Планируется комплектовать тургруппы не больше десяти человек. Их обязательно будут сопровождать опытные егеря с оружием, которые знают места обитания и повадки местных животных: лосей, маралов, косуль, кабанов, медведей, лис, волков, редких певчих птиц.

Туристы получат возможность увидеть и сфотографировать обитателей заказника.

- В группе могут быть подростки не младше 14 лет, но только вместе с взрослыми членами семьи, - подчеркнул в беседе с "РГ" замдиректора "Алтайприроды" по туризму Кирилл Никифоров. - Хочу напомнить, что опасность лобовой встречи с медведем или волком ничтожно малая. Летом эти хищники сытые и далеко стороной обходят человека. Но если они вдруг окажутся поблизости, выстрел егеря в воздух их отпугнет.

Один из егерей, Валерий Ларионов, рассказал: "Чешские ученые выразили уверенность, что тропа будет пользоваться популярностью. Мол, люди настолько уже наелись цивилизации, что хотят от нее иногда отдохнуть. Мобильная связь на этом маршруте есть только в одном месте - на перевале Прямухинский. В остальном придется слушать рассказы егерей, свой внутренний голос и пение птиц".

В перспективе специалисты "Алтайприроды" планируют собрать воедино несколько экологических троп, объединив путешествия по Чинетинскому и Чарышскому заказникам и природному парку "Предгорье Алтая", расположенному в районе города-курорта Белокуриха.