"Заявление на запрос главного приза" - так называется бумажка, которую недавно прислали Юрию Ершову из Москвы, от предприятия "Директ Почта". К заявлению прилагается бланк заказа у этой самой "Почты", который надо обязательно заполнить, воспользовавшись каталогом товаров. И не просто заполнить, но и оплатить - иначе "главного приза" не видать как своих ушей.

Юрий Иванович таких заказов за полтора года сделал уже больше чем на триста тысяч рублей. Все сбережения ушли на скатерти и книги, серьги с фианитами и универсальные аэроножи, омолаживающие кремы и прочие необходимые в хозяйстве одинокого пенсионера вещи. Семьдесят посылок за год он получил от "Директ Почты". Но нужны Юрию Ивановичу, конечно, были не сборник стихов Анны Ахматовой и не китайский палантин. Им двигало желание получить тот самый "главный приз" - 2,5 миллиона рублей, которые "Директ Почта" обещает самым лучшим покупателям, регулярно делающим крупные заказы.

Этот азарт, овладевший Юрием Ивановичем и толкнувший его в погоню за призом, ничем не отличается от азарта тех, кто день и ночь вертелся возле "одноруких бандитов", когда они еще стояли на каждом углу. Азартные игры в России ограничили, но сам-то азарт, заставляющий людей совершать самые странные поступки, ничем не вытравишь. На нем и зарабатывают такие организации, как, например, "Директ Почта". В подпольное казино Юрий Ершов, которому за восемьдесят, вряд ли зайдет. А тут зазывают сыграть на деньги без всякого риска и якобы без проблем с законом.

Кстати, раньше у "Директ Почты" с правоохранительными органами проблемы случались. Например, в 2016 году московское УФАС посчитала маркетинговую акцию этого предприятия не соответствующей закону о рекламе. "Директ Почта" разместило в СМИ "завлекалочку" следующего содержания: "Сенсация: Внеочередная призовая акция! 3 000 000 = 40 796 . для обладателя Призового номера 126; Именно вы можете стать миллионером уже СОВСЕМ СКОРО! <...> Прямо сейчас проверьте: если Призовой номер 126 принадлежит Вам, то именно Вам мы вручим Внеочередной приз, объявив Вас Главным победителем! Возьмите две последние цифры года, в котором Вы родились, и прибавьте к этому числу 11. Теперь добавьте Ваш возраст, которого Вы достигли/достигнете в 2015 году. Если у Вас получилось число 126 - поздравляем! Вы - победитель!".

Однако, несмотря на обещание, "математикам" со всей России, звонившим и называвшим число 126, трех миллионов не вручали. А предлагали купить товары из каталога. УФАС признало рекламу недостоверной и оштрафовало "Директ Почту", причем не впервые - общая сумма штрафов предприятия к тому моменту превысила 1,5 миллиона рублей. Антимонопольщики тогда призывали пенсионеров (на удочку они попадаются, конечно, чаще всего) не верить таким "сенсациям". Увы, призывы эти не действуют почти никогда. Как, впрочем, и штрафы не останавливают организаторов прибыльного бизнеса.

После этого "Директ Почта" стала умней. Теперь пишут условия получения главного приза мелким шрифтом и предупреждают, что это не игра, и победитель определяется по сумме заказов. Юрию Ершову с его "жалкими" тремястами тысячами рублей, очевидно, мало что светит, есть заказчики и пощедрее - но организаторы продолжают держать Ершова на крючке, поддерживая в нем надежду стать "Главным Победителем" и тем самым заставляют делать новые и новые заказы. Вот, к примеру, цитаты из "Срочного сообщения", которое прислали Юрию Ершову в конце прошлого года: "Юрий Иванович, я уже много лет работаю директором каталога, но такого вопиющего случая еще не припомню. Дело в том, что документы на выплату 2 500 000 рублей, оформленные на Ваше имя, по какому-то невероятному стечению обстоятельств были по ошибке сданы в архив вместе с Вашим персональным досье победителя". Это пишет Юрию Ершову некая В. Васильева, попутно сообщая, что по "вопиющему случаю" проводится служебное расследование и пр. В письме сказано, что "все исправили", и "Именно Вы получите выплату 2 500 000 миллиона рублей уже до 26 декабря 2018 года". Естественно, Ершов верит своему счастью, продолжает оплачивать заказы, ждет приза и не обращает никакого внимания на пометку на полях письма: "В случае признания Вас Главным победителем так может выглядеть сообщение". То есть, если подумать, это и не письмо вовсе, а сущее издевательство.

Юрий Ершов в этой переписке не одинок, клиентура у "Директ Почты" обширная. Некоторые, начитавшись подобных писем и так и не получив желанного приза, идут в суд - так как уверены, что их обманули. В суде требуют "свои" 2,5 миллиона, сумму оплаченных заказов и компенсацию морального вреда - например, гражданка из Нижнего Новгорода оценила свои моральные страдания в полмиллиона рублей, а пострадавший из Череповца - в 600 тысяч. Но суды им отказывают. Потому как "Директ Почта" объясняет: приз получает тот, кто заплатил больше всех, об этом написано в условиях акции. А эти писульки про "победителей", которые рассылают всем и каждому, всего лишь маркетинговый ход, и ничего больше. "Очень неэтичный бизнес", - охарактеризовал деятельность фирмы юрист эксперт ОНФ, автор проекта "Финансовая азбука" Антон Канунников.

Получается, и к ответственности этих почтовиков привлекать не за что? Не усматривается ли в приписках "так может выглядеть сообщение" признаков мошенничества? По мнению адвоката Николая Потапова, переписка между организацией и клиентом должна вестись в ясных и недвусмысленных выражениях.

- Если человека фактически объявляют победителем и тут же пытаются это заявление обесценить какими-то мелкими пояснительными надписями, то здесь есть признаки введения в заблуждения, обмана. Нельзя не заметить, что уголовный закон, например, рассматривает обман как способ мошенничества, - считает адвокат.

Согласились бы с адвокатом в полиции, неизвестно. Юрий Иванович туда не обращался и в антимонопольное ведомство жалобы на недостоверную рекламу тоже не посылал. Позиция судов нам уже известна (гражданских судов было несколько, в разных регионах, и истцам везде отказали), так что пока управы на "Директ Почта" нет. Похоже, это именно тот случай, когда спасение утопающих - дело рук самих утопающих. То есть нам с вами следует взять себя в руки и не клевать на предложения "выиграть 2 500 000 рублей". Кстати, что касается суммы. В "заявлении на запрос главного приза", с которого мы начали описывать историю Юрия Ершова, значится уже не 2 500 000, а всего 1 100 000 рублей. Что случилось, почему "Главный приз" внезапно усох больше чем вдвое? В заявлении об этом ни слова, а вот уже знакомая нам приписочка "В случае признания Вас главным победителем так может выглядеть документ" на месте.

На чем играют современные бендеры?

1. На вере в чудо - с возрастом способность к критическому мышлению снижается, а вот вера в чудо только усиливается.

2. На желании "быть лучшим" - лучшим покупателем, лучшим заказчиком. Мы все хотим, чтобы наши старания оценили, ждем похвалы - и пожилые люди не исключение.

3. На одиночестве. Одинокий пожилой человек - самая легкая мишень для мошенников. Психологи не устают повторять: чаще общайтесь с пожилыми родственниками, поддерживайте с ними доверительные отношения, иначе они откроют душу (и кошелек) посторонним.

А был ли победитель?

На сайте и в печатных материалах "Директ Почта" публикует не только суммы выплат, но и имена, и фотографии призеров. Есть там и победитель из Новосибирска - Владимир Жеребцов, которого нам удалось разыскать на кафедре физвоспитания НГУ. Он работает преподавателем физкультуры. Владимир Николаевич, по его словам, действительно получил пусть не 2,5, но около 1,3 миллиона рублей, затратив перед этим на покупки около 800 тысяч. При этом всем остальным "охотникам за главным призом" следует отдавать себе отчет: "лицом компании", которое убеждает всех остальных в достоверности происходящего, становятся единицы. А играют в эти сомнительные игры с заказами ненужных вещей сотни, если не тысячи.

Кто просчитает вероятность получения приза в процентах (при условии, что количество заказчиков неизвестно) и прибыль каталога, получит главный приз - бесплатную подписку на "РГ-Неделя" (шутка). А если серьезно, то лучше читать газеты, чем каталоги товаров.