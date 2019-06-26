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26.06.2019 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

Текст: Екатерина Дементьева

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое ГУ МВД.

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Соседей обеспокоил не прекращающийся плач ребенка. Поскольку на стук двери никто не открыл, они вызвали полицейских. Наряд вскрыл квартиру и обнаружил тело мужчины. Там же находился маленький мальчик. Ребенка передали врачам, по их заключению, малыш оставался без еды два дня, однако его здоровью сейчас ничего не угрожает.

В причинах смерти мужчин разбирается полиция. Правоохранители уточнили, что мать ребенка, узнав из СМИ о произошедшем, сама пришла в полицию. По предварительным данным, она ушла из дома после ссоры. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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