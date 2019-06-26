Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое ГУ МВД.

Соседей обеспокоил не прекращающийся плач ребенка. Поскольку на стук двери никто не открыл, они вызвали полицейских. Наряд вскрыл квартиру и обнаружил тело мужчины. Там же находился маленький мальчик. Ребенка передали врачам, по их заключению, малыш оставался без еды два дня, однако его здоровью сейчас ничего не угрожает.

В причинах смерти мужчин разбирается полиция. Правоохранители уточнили, что мать ребенка, узнав из СМИ о произошедшем, сама пришла в полицию. По предварительным данным, она ушла из дома после ссоры. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.