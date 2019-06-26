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26.06.2019 13:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирский ученый помог выявить происхождение зеркала алхимика Джона Ди

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Группа английских ученых, к которой присоединился сотрудник новосибирского Института геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН, доктор географических наук Ярослав Кузьмин, раскрыла природу происхождения зеркала, принадлежавшего знаменитому астрологу и алхимику XVI века Джону Ди.
Фото: "Наука в Сибири" Фото: "Наука в Сибири"
Фото: "Наука в Сибири"

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", уникальное зеркало, которое стало экспонатом Британского музея, изготовлено из сырья, коренной источник которого находится в Мексике. С помощью таких артефактов приверженцы оккультизма, подобные Джону Ди, которого в свое время считали даже магом, старались вызвать духов и ангелов. Такая практика была весьма распространена в Европе позднего средневековья.

Фото: pixabay.com
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- Это зеркало является уникальным не только потому, что им владела известная при дворе тюдоровской королевы персона, но также из-за необычного материала, из которого оно изготовлено, - обсидиана. Считалось, что источником горной породы, из которой сделан артефакт, является Мексика, но никаких научных анализов ранее не проводилось, - подчеркивает Ярослав Кузьмин.

По словам ученого, мировой науке известно всего шестнадцать зеркал из отполированного обсидиана, причем три из них находятся в Британском музее. Когда-то они все принадлежали элите государства ацтеков, располагавшегося на территории современной Мексики. Оно было завоевано испанцами в начале XVI века, вскоре после этого в Европу попало множество уникальных изделий, созданных ацтеками. Многие европейцы, даже из числа просвещенных людей, приписывали этим вещам магические свойства.

- Хорошо известно, что Джон Ди с молодости находился в тесном контакте с интеллектуальными лидерами континентальной Европы, - отмечает Ярослав Кузьмин. - Из его сохранившихся и опубликованных бумаг явствует: он был знаком с сэром Уильямом Пикерингом, послом Англии при дворе императора Карла V в Брюсселе, столице испанских Нидерландов.

Как поясняет сотрудник ИГМ СО РАН, существует обоснованное записями самого Джона Ди предположение, что именно Пикеринг передал тому обсидиановое зеркало. А ранее оно могло попасть в габсбургские владения из Испании. Таким образом, артефакт преодолел сложнейший путь, прежде чем оказаться у самого знаменитого алхимика эпохи Елизаветы I. Впрочем, есть версии, согласно которым  зеркало пережило куда больше приключений, вплоть до того, что в числе других сокровищ было захвачено пиратами, а уже после этого попало к Джону Ди.

Тем не менее в 2016 году, когда на итальянском острове Липари проходила конференция, посвященная обсидиану, один из исследователей усомнился в мексиканском происхождении зеркала Джона Ди. Он утверждал, что оно могло быть изготовлено из пород того самого вулканического островка Липари. Тогда же сибирский ученый решил провести геохимический анализ артефакта, чтобы доподлинно установить его происхождение.

Фото: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
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Аппаратуры, которая способна провести такой анализ без разрушающих последствий, в мире не так много. Только в феврале 2019 года, используя рентген-флуоресцентного спектрометр, эту работу сумели провести Стюарт Кэмпбелл и Элизабет Хили из британского Университета Манчестера. В качестве эталонных пород коренных источников они использовали образцы мексиканских обсидианов, предоставленные американским Университетом Миссури.

- Совместными усилиями нам удалось определить, что коренным источником уникального артефакта является Пачука в центральной Мексике. Размер обсидиановых блоков без трещин и других дефектов здесь достигает одного метра и более, - резюмирует Ярослав Кузьмин.

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