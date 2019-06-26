Ученый прокомментировал заявления об отравлении воды в Байкале

Директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов опроверг заявления СМИ о якобы отравленной воде Байкала. По словам ученого, речь идет лишь о том, что в нескольких местах на мелководье исследователи зафиксировали рост численности цианобактерий и их "цветение". А концентрация продуцируемого ими токсина на этих участках вплотную приблизилась к тому уровню, который не рекомендуем для питьевой воды.

- Это не означает, что вода отравлена, и сделавший глоток или искупавшийся в ней умрет. Это означает, что употреблять ее для питья не рекомендуется, в крайнем случае, воду надо фильтровать и кипятить. А за самим явлением надо наблюдать, сделать концентрацию токсина цианобактерий официально контролируемым показателем. Сейчас он никак не контролируется и не регламентируется, - рассказал Андрей Федотов корреспонденту "РГ". - И еще раз уточню, что речь ни в коем случае не идет о всем Байкале, а только об отдельных участках мелководья. Чаще всего это явление встречается в проливе Малое море.

Площадь всего мелководья Байкала (участки глубиной до 40 метров) занимает не более пяти процентов поверхности озера.

Как пояснил директор ученый, цианобактерии и раньше обитали на Байкале. Вспышку их численности исследователи связывают с поступлением в озеро большого количества питательных веществ. Одним из источников могли стать продукты горения (пепел и т.п.) от пожаров вокруг озера. Бактерии усваивают содержащиеся в них соединения азота. Также влияние, по всей видимости, оказывает антропогенное загрязнение.

Исследования токсинпродуцирующих цианобактерий в Байкальском регионе началось в 2008-2009 годах, в связи со вспышкой их численности на озере Котокель в Бурятии. Тогда накопление токсинов в воде маленького озера привело к случаям Гаффской болезни у людей и животных после употребления в пищу рыбы.

По словм Федотова, на Байкале рост цианобактерий ученые отмечали уже в 2015-2016 годах.

Доклад о микробиологических исследованиях на озере ученый озвучил на Всероссийском водном конгрессе в Москве.