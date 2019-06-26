В барнаульском зоопарке выпустили на волю белок

Руководство барнаульского зоопарка "Лесная сказка" приняло решение отпустить на свободу четырех белок.

- Мы выпускаем белок на волю, для того чтобы они украшали наш зоопарк и бегали по всей территории совершенно свободно, - сообщил директор "Лесной сказки" Сергей Писарев на официальной странице зоопарка в социальной сети. - Чем больше белок будет в парке - тем интереснее будет посетителям. Душа радуется, когда мы совершаем такой замечательный поступок.

Три белки с радостью покинули клетку и вскарабкались на верхушки деревьев. Однако один бельчонок испугался и не захотел выходить на свободу.

Подписчики "Лесной сказки" поддержали решение об освобождении белок.

- Молоды! Очень хорошая идея, - пишут в комментариях интернет-пользователи.