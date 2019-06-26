В центре Новосибирска мужчину расстреляли из пистолета

В центре Новосибирска, возле дома №1 по улице Гоголя, напротив кафедрального Вознесенского собора, расстреляли 41-летнего мужчину. Как рассказали в Следственном управлении СКР, у погибшего было пять огнестрельных ранений.

Раненого доставили в ближайшее медицинское учреждение, но спасти его не удалось. Убийца же с места происшествия скрылся, его разыскивают.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена баллистическая экспертиза, чтобы установить марку оружия.

Как уточнил "РГ" источник в правоохранительных органах, признаков заказного убийства нет: преступник и его жертва были знакомы, а поводом для стрельбы послужила ссора во дворе жилого дома.