Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.06.2019,  
08:45
Текст:  Наталья Граф (Новосибирск)

В Сибири по тревоге подняли в воздух "Терминаторы" и "Крокодилы"

Транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор" и ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил" прикрыли от условного противника движение войск, поднятых по тревоге в Сибири.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и "Искандер-М"

Экипажи армейской авиации также выполнили поиск организованных "вражеских" засад на маршрутах колонн боевой техники.

- Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированные на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва, подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, - сообщает пресс-служба ЦВО.

Цель проверки - оценить способность Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. По данным военных, в мероприятиях и принимают участие свыше десяти тысяч военнослужащих и около двух тысяч единиц вооружения и военной техники.

Справка "РГ"

Ми-8АМТШ - вертолет, предназначенный для поражения бронированных целей и огневой поддержки сухопутных войск, перевозки и высадки десанта. "Терминатор" может брать на борт до 34 десантников, а также вывезти на носилках до 12 тяжело раненных бойцов. На каждой из подвесок "Терминатор" может нести до четырех ПТУР "Штурм-В" или "Атака" для уничтожения бронетехники противника.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
вертолеты
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Российские инженеры разработали уникальную маску индивидуальной защиты 25.06.2019
На "Армии-2019" рассекретили новейший вертолет "Ночной охотник" 25.06.2019
Использование секретной ракеты для Ми-28НМ показали на видео 23.06.2019
Терминатор
Россия поставит в Африку несколько сотен "Терминаторов" 11.12.2018
Для парада Победы подготовят десять "Терминаторов" 14.03.2018
Вертолеты России
"Крокодилы" Балтфлота уничтожили условного противника 14.02.2018