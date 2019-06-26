В Сибири по тревоге подняли в воздух "Терминаторы" и "Крокодилы"

Транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор" и ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил" прикрыли от условного противника движение войск, поднятых по тревоге в Сибири.

Экипажи армейской авиации также выполнили поиск организованных "вражеских" засад на маршрутах колонн боевой техники.

- Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированные на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва, подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, - сообщает пресс-служба ЦВО.

Цель проверки - оценить способность Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. По данным военных, в мероприятиях и принимают участие свыше десяти тысяч военнослужащих и около двух тысяч единиц вооружения и военной техники.

Справка "РГ"

Ми-8АМТШ - вертолет, предназначенный для поражения бронированных целей и огневой поддержки сухопутных войск, перевозки и высадки десанта. "Терминатор" может брать на борт до 34 десантников, а также вывезти на носилках до 12 тяжело раненных бойцов. На каждой из подвесок "Терминатор" может нести до четырех ПТУР "Штурм-В" или "Атака" для уничтожения бронетехники противника.