Новости

Российская авиабаза "Хмеймим" в Сирии была атакована дронами боевиков 22:18
Леонид Слуцкий не избран вице-президентом ПАСЕ 21:59
Новым генсекретарем Совета Европы избрана глава МИД Хорватии 21:44
Льготные кредиты бизнесу под 8,5 процента будут выдавать еще 22 банка 21:40
Эксперимент по маркировке духов начнется в РФ 1 июля 21:38
Каракас заявил о предотвращении попытки госпереворота и покушения на Мадуро 21:25
Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии 20:56
Российские военные специалисты вылетели из Венесуэлы домой 20:51
Путин поручил правительству утвердить стратегию развития электронной промышленности 20:40
МИД направил Международному трибуналу данные по ЧП в Керченском проливе 20:23
В Петербурге закрыли торговый центр в подвале 20:16
Россия уплатит взносы в ПАСЕ 19:55
В Подмосковье сокращается смертность от ДТП 19:38
Kia показала салон нового кроссовера Seltos 19:36
В Вене произошел взрыв в жилом доме 19:00
Курс грузинского лари упал второй день подряд 18:56
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград 18:56
Путин обсудил на Совбезе саммит G20 в Осаке 18:53
Президент США недоволен оборонным союзом с Японией 18:50
На МКАД в час пик произошла массовая авария с автобусом 18:36
В Кремле подтвердили участие Путина в церемонии закрытия II Евроигр 18:33
Медицинские вертолеты будут 24 часа дежурить у детбольницы в Москве 18:22
В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике" 18:11
В Анапе у пляжных фотографов изъяли африканского львенка 18:08
Грозная парочка: обновленные "Винторез" и "Вал" запустили в серию 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 20:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В интересах республики

Владимир Путин назначил врио главы Ингушетии
Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в среду назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства подписал соответствующий документ сразу после встречи с прежним главой региона Юнус-Беком Евкуровым, на которой он тепло поблагодарил его за многолетнюю работу на благо республики.
Калиматов ранее уже работал в Игнушетии - с 2004 по 2007 год занимал пост прокурора республики. Фото: РИА Новости Калиматов ранее уже работал в Игнушетии - с 2004 по 2007 год занимал пост прокурора республики. Фото: РИА Новости
Калиматов ранее уже работал в Игнушетии - с 2004 по 2007 год занимал пост прокурора республики. Фото: РИА Новости

"Принять отставку главы Республики Ингушетия Евкурова Ю.-Б.Б. по собственному желанию. Назначить Калиматова Махмуд-Али Макшариповича временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Ингушетия", - говорится в президентском указе, размещенном на сайте Кремля.

Президент тепло поблагодарил прежнего главу региона Юнус-Бека Евкурова за многолетнюю работу на благо республики

На встрече с Евкуровым Владимир Путин попросил бывшего главу Ингушетии передать новому руководителю региона все, что "наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы".

Президент отметил, что, несмотря на сохраняющиеся в республике проблемы, в последнее время Ингушетия демонстрирует показатели выше среднероссийских в таких сферах, как строительство и промышленное производство. "Оздоровление финансов имеет место быть. Это очевидный факт. С профицитом вы верстали бюджет в последнее время", - отметил позитивную динамику глава государства. Все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития республики, подчеркнул Путин.

Фото: Getty Images/ Chris McGrath
Путин и Трамп встретятся на саммите G20 в Японии

В свою очередь Евкуров заверил президента, что в дальнейшем готов работать в любом секторе и на любом направлении, "выполнять задачи в интересах нашей великой страны". "Спасибо за будущее доверие", - поблагодарил он президента.

Ранее в понедельник Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента о досрочной отставке с поста главы республики.

Новый врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов с декабря 2015 года занимал должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора. - Прим. "РГ") по Самарской области, до этого в течение трех лет он работал советником губернатора Самарской области. С 2004 по 2007 год занимал пост прокурора Ингушетии. Отметим, что Махмуд-Али Калиматов приходится родным братом Герою России, подполковнику, сотруднику оперативно-разыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России Алихану Калиматову, погибшему в 2007 году в Ингушетии от рук бандитов.

Власть Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии
Россия уплатит взносы в ПАСЕ
В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике"
Проект нового регламента: автосалоны смогут ставить машины на учет
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси