Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии

Владимир Путин в среду назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства подписал соответствующий документ сразу после встречи с прежним главой региона Юнус-Беком Евкуровым, на которой он тепло поблагодарил его за многолетнюю работу на благо республики.

Калиматов ранее уже работал в Игнушетии - с 2004 по 2007 год занимал пост прокурора республики. Фото: РИА Новости

"Принять отставку главы Республики Ингушетия Евкурова Ю.-Б.Б. по собственному желанию. Назначить Калиматова Махмуд-Али Макшариповича временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Ингушетия", - говорится в президентском указе, размещенном на сайте Кремля.

Президент тепло поблагодарил прежнего главу региона Юнус-Бека Евкурова за многолетнюю работу на благо республики

На встрече с Евкуровым Владимир Путин попросил бывшего главу Ингушетии передать новому руководителю региона все, что "наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы".

Президент отметил, что, несмотря на сохраняющиеся в республике проблемы, в последнее время Ингушетия демонстрирует показатели выше среднероссийских в таких сферах, как строительство и промышленное производство. "Оздоровление финансов имеет место быть. Это очевидный факт. С профицитом вы верстали бюджет в последнее время", - отметил позитивную динамику глава государства. Все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития республики, подчеркнул Путин.

В свою очередь Евкуров заверил президента, что в дальнейшем готов работать в любом секторе и на любом направлении, "выполнять задачи в интересах нашей великой страны". "Спасибо за будущее доверие", - поблагодарил он президента.

Ранее в понедельник Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента о досрочной отставке с поста главы республики.

Новый врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов с декабря 2015 года занимал должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора. - Прим. "РГ") по Самарской области, до этого в течение трех лет он работал советником губернатора Самарской области. С 2004 по 2007 год занимал пост прокурора Ингушетии. Отметим, что Махмуд-Али Калиматов приходится родным братом Герою России, подполковнику, сотруднику оперативно-разыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России Алихану Калиматову, погибшему в 2007 году в Ингушетии от рук бандитов.