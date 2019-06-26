С начала нынешнего года полтысячи петрозаводских предпенсионеров и пенсионеров обучились компьютерной грамотности. Самая старшая ученица - 90-летняя Октябрина Клевина.

Октябрина Васильевна - бывшая учительница физики, много лет проработала в школе Сегежи. Всю жизнь увлекалась фотографией, разбирается в аппаратах и камерах. Возможность обрабатывать снимки - одна из причин, почему она решила научиться работать с компьютером. А еще Октябрина Васильевна ищет в интернете новые узоры для любимого увлечения - плетения на коклюшках. Говорит, учение дается без проблем. Все-таки она физик, с техникой на "ты".

Октябрина Васильевна включает свой компьютер, достает блокнот с ручкой. На курсах все интересное и нужное она записывает, чтобы потом не забыть. Рядом - специальные очки для компьютера. Обычные не носит, на зрение не жалуется. Вот возникла проблема со слухом, пришлось приехать в Петрозаводск на консультацию к врачу. А заодно и компьютерной грамоте поучиться. В Сегеже она уже прошла курс, но там не очень сориентировалась, все было слишком быстро. А в Петрозаводском кооперативном техникуме, при котором организованы курсы, обучение идет основательно. Молодой преподаватель Сергей Майоров объясняет понятно и поможет разобраться в любой проблеме.

- С такими, как Октябрина Васильевна, легко работать, - говорит Сергей. - Она точно знает, для чего ей нужны знания. Внимательно и четко выполняет задания, не боится компьютера, поэтому у нее все получается.

- Купила ноутбук несколько лет назад. Долгое время общалась по скайпу с подругой из Краснодара, - рассказывает 90-летняя ученица. - А вообще у меня все по расписанию. С семи вечера до девяти - раскладываю пасьянс на компьютере, так голова работает, думает. В девять часов - фильм. А еще занимаюсь рукоделием. Плету кружево на коклюшках, делаю декупаж, поделки из соломки. В поисках схем и идей для творчества интернет тоже помогает.

Сотрудники техникума констатируют: спрос на курсы компьютерной грамотности высок у учеников "серебряного" возраста. Из полутысячи человек, которые прошли обучение с начала года, двести - пенсионеры. Некоторые специально для этого приезжают из других населенных пунктов Карелии.

- Для студентов-пенсионеров курсы бесплатны. Тем, кому негде остановиться, предоставляют общежитие, - отмечает Наталья Вартанова, помощник управляющего Пенсионного фонда в Карелии.

Обучают пенсионеров не только навыкам работы на компьютере, но и тому, как не попасться на удочку мошенникам, как зарегистрироваться на портале государственных услуг, записаться на прием к врачу по интернету, оплатить жилищно-коммунальные услуги. Все эти знания им, несомненно, пригодятся.