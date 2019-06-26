Суровая Арктика привлекает все больше туристов. В том числе из-за животных, которых нет больше нигде в мире. Казалось бы, первым по популярности должен быть белый медведь. Но знатоки утверждают, лидерство держит атлантический морж - один из самых уязвимых обитателей Арктики, занесенный в Красную книгу РФ.

Желающих увидеть лежбища моржей довольно много. По незнанию люди порой сгоняют ластоногих с привычных мест: то вертолет сядет близко, то моторная лодка подойдет к береговому лежбищу. Поэтому в Ненецком автономном округе впервые разработали правила поведения туристов у моржовых лежбищ на берегах Печорского моря.

Грозные снаружи, нежные внутри

Огромные эти животные очень пугливы. Моржи боятся громких звуков - шума самолетов и вертолетов, сигналов морских судов, да и самого человека. К лежбищам, на которых есть самки с детенышами, новые правила запрещают приближаться по суше ближе чем на 150 метров. На море лодкам надо держать дистанцию в 500 метров, а большим судам - проходить в километре от лежбища.

Острова Вайгач и Матвеев - любимые места моржовых "тусовок". Так же на берегах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, а это территория национального парка "Русская Арктика". И там правила поведения у мест обитания моржей действуют уже давно.

- Если моржей периодически беспокоить даже в течение одного-двух сезонов, они оставят привычную территорию. А новых мест, которые годятся для создания лежбищ, не так уж много, - отмечает заместитель директора "Русской Арктики" по научной работе Иван Мизин.

Вместе они - сила

Правила защищают и людей. Большинство туристов наблюдают за лежбищами с моря на надувных лодках. А поморы в старину говаривали: на суше бойся медведя, а на воде - моржа. Это неповоротливое животное очень быстро плавает и может легко перевернуть лодку или пробить ее клыками, защищая своих детенышей.

Фотограф и сотрудник "Русской Арктики" Николай Гернет, которому не раз доводилось наблюдать и снимать моржей, рассказывает о них с любовью:

- Это потрясающе занимательные животные. Они совсем другие. Если медведь - хищник-одиночка, то моржи - существа коллективные. В стаде не царит хаос, там все продумано. Как только в море появляются туристические лодки, тут же от стада отделяется мобильная дежурная группа молодых самцов. Они молниеносно достигают лодок и плывут параллельно, кося своими красными глазами: мол, зачем пожаловали?

Полутораметровые моржовые клыки уважают даже белые медведи, в бой с их обладателями вступать не спешат. Фото: Николай Гернет

Другое дело, если мимо льдины с моржами идет большой ледокол. Для них это что-то вроде айсберга: не опасно и не стоит внимания. Если угроза появляется с суши, например медведь, самки с детенышами сразу уходят в море. А самые крупные самцы готовятся к обороне. Впрочем, до настоящего боя дело доходит редко. Медведю непросто одолеть исполина с жировым слоем в 10 сантиметров. Добраться до жизненно важных органов сложно, надо долго его терзать. А морж того не допустит - у него клыки с полметра, которых медведи боятся.

- Я видел несколько встреч белых медведей с моржами, и все они заканчивались ничем, - рассказывает фотограф. - Морж сразу приподнимается, показывая, что он больше. И незваный гость делает вид, что просто проходил мимо. Вообще, на лежбища медведь нападает только от безысходности. Единственный шанс для него - создать давку и выхватить моржонка. Но мощный отпор он в любом случае получит.

Чуть не уничтожили

Человека моржи могут учуять по запаху, поэтому приближаться к лежбищам надо с подветренной стороны. Так ученым удается подойти близко и с помощью специального арбалета получить образцы кожи для исследований.

Атлантический морж в отличие от своего тихоокеанского собрата считается сокращающимся подвидом. Его чуть было не уничтожил многовековой промысел. В ход шло все: от шкуры, ими обшивали лодки, до бивней - делали произведения искусства. Сегодня охота на атлантического моржа запрещена во всех странах, где она исторически велась.

"Лежбища моржей - классный объект для съемки," - считает Николай Гернет. "Они тепленькие, шевелятся - такие горячие арктические парни. Когда холодает, над лежбищем поднимается пар. Красиво!" Фото: Николай Гернет

Какова сейчас популяция, точно неизвестно. По последним данным - не более 20 тысяч особей.

- Популяция атлантического моржа из-за изменения климата и деятельности человека может совсем исчезнуть. Однако в последние десять лет она остается более-менее стабильной, - сообщил Иван Мизин.

Справка "РГ"

Морж - крупнейшее ластоногое в Северном полушарии. Атлантический подвид весит от 700 до 1500 кг. Лето и осень проводят на береговых лежбищах, зиму и весну - на льдинах, где самки приносят потомство.

Моржи питаются моллюсками, некоторыми видами рыб, могут съесть белька - детеныша гренландского тюленя - или мертвую чайку.

Сегодня моржам больше всего угрожают тающий лед и нефтегазовый промысел в Арктике.