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26.06.2019 13:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Клещи проникли на арктические территории Архангельской области

Текст: Наталья Канова

На Арктических территориях Архангельской области активизировались клещи. Раньше они обитали только на юге региона, теперь их все чаще можно встретить и в северных районах области.

Фото: iStock
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На сегодняшний день количество зарегистрированных обращений в медицинские организации Архангельской области по поводу присасывания клеща выше среднемноголетнего уровня почти на 33 процента. При чем число энцефалитных особей также выросло в разы.

По данным регионального Роспотребнадзора, максимальное количество обращений отмечено в Вельском, Устьянском, Красноборском, Няндомском, Каргопольском, Котласском, Коношском, Вилегодском, Шенкурском, Плесецком районах, а также в городах Котлас и Коряжма.

По сообщениям ведомства, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 37 граждан, у которых подозревают клещевой вирусный энцефалит, у пяти заболевших диагноз подтвержден лабораторно. Еще в трех из 34 случаев подтвердился предварительный диагноз - клещевой иксодовый боррелиоз.

Территория распространения клещей в Архангельской области с каждым годом увеличивается. Что примечательно, граница ее все дальше отодвигается на север. Если раньше клещи обитали только на юге области, то сегодня они все чаще встречаются в северных районах, в том числе и на территориях Арктической зоны.
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В цифрах это можно наблюдать и по площади акарицидной обработки: на сегодняшний день службами объято почти 80% от запланированных объемов, что составляет 553,4 гектаров, тогда как за аналогичный период прошлого года было обработано всего 396,74 гектаров.

- К расширению ареала обитания насекомых, в том числе клещей, привело смягчение климатических условий в Арктической зоне, - рассказала доцент кафедры географии и гидрометеорологии САФУ им. М.В. Ломоносова Людмила Драчкова. - Если в 2006 году на территории урочища Куртяево, что в Приморском районе Архангельской области, случаи обнаружения клеща были единичными, то сегодня они там встречаются регулярно.

Общество Природа Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Опасно: клещи
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