В Калининградской области будут судить начальника почтового вагона поезда "Калининград - Москва", который спрятал среди писем и бандеролей 24 килограмма янтаря. По информации МВД России, эксперты оценили стоимость камня более чем в три миллиона рублей.

Фирменный поезд, носящий, кстати, название "Янтарь", следует через Литву и Белоруссию. То есть пересекает и границу Евразийского экономического союза, и российско-белорусскую границу. При этом янтарь находится в списке стратегически важных ресурсов нашей страны. Нелегальный вывоз "солнечного камня", согласно российскому законодательству, считается контрабандой.

Необработанный минерал разных форм и размеров 61-летний житель Московской области купил в Калининграде. Расфасовал сырец в шестнадцать пакетов и спрятал в кладовке почтового вагона.

- В зоне таможенного контроля он умышленно не сообщил о наличии в вагоне органических камней, подлежащих обязательному письменному декларированию, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Однако скрыть от правоохранительных органов тайник злоумышленнику не удалось.

Янтарь обнаружили сотрудники Калининградской областной таможни, когда поезд остановился в железнодорожном пункте пропуска Нестеров на границе с Литвой. Уголовное дело возбудили по статье "незаконное перемещение через границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов".

Сейчас фигуранту предъявили обвинение, дело направили в Нестеровский районный суд. Контрабандисту грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Кстати

Контрабанда янтаря - привычное явление для Калининградской области, где сосредоточено самое крупное на планете месторождение застывшей смолы. Дельцов, желающих вывезти солнечный камень в Литву или Польшу, таможенники задерживают регулярно. Правда, в основном речь идет об автомобильных пунктах пропуска - минерал контрабандисты прячут в тайниках, оборудованных в машинах.