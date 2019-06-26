Новости

Путин потребовал разобраться с ценами на строительство дорог 14:48
В США в доме престарелых нашли кости мощного ящера 14:48
Тайка Вайтити снимет анимационного "Флэша Гордона" 14:44
С Красной Поляны после селей вывезли 11 тыс кубометров грунта 14:43
Владимир Путин призвал не прятать камеры видеонаблюдения на дорогах 14:43
На Кубани у мужчины дома нашли 36 килограммов тротила 14:32
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко 14:25
Volvo сделала кроссовер XC90 по-настоящему безопасным - теперь с броней 14:25
Россия поставит Беларуси комплектующие для РЛС "Противник-Г" 14:10
Раскрыта 800-летняя тайна смерти короля крестоносцев 14:10
В новой Москве откроют 23 парка 14:09
В Германии археолог-любитель нашел "бесценный" римский артефакт 14:08
В Кронштадте покажут 35 полотен Айвазовского 14:05
Диетолог назвала полезные для здоровья жиры 14:01
В Сочи стартовала акция "Болтливый водитель" 13:58
Под Тамбовом нашли останки основателя конституционного права России 13:57
Екатеринбургские киоски получили "отсрочку" на три года 13:47
Минстрой рассказал про митингующего у дверей ведомства 13:45
Группа Scorpions оценила кавер пермского балалаечника 13:40
Клещи проникли на арктические территории Архангельской области 13:39
Как в Беларуси отпразднуют День Независимости 13:35
В Петербурге неизвестный тайно установил бинокли на набережных 13:32
Вышел трейлер нового сериала по хоррору "Крик" 13:28
Новую разведывательную машину СБРМ представили на "Армии-2019" 13:28
Новая игра пермских подростков: Кто больше украдет из супермаркета 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайник среди бандеролей

Начальник почтового вагона поезда прятал янтарь среди писем и бандеролей
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 137(7895)
В Калининградской области будут судить начальника почтового вагона поезда "Калининград - Москва", который спрятал среди писем и бандеролей 24 килограмма янтаря. По информации МВД России, эксперты оценили стоимость камня более чем в три миллиона рублей.
За нелегальный вывоз необработанного янтаря можно получить реальный срок. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости За нелегальный вывоз необработанного янтаря можно получить реальный срок. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
За нелегальный вывоз необработанного янтаря можно получить реальный срок. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Фирменный поезд, носящий, кстати, название "Янтарь", следует через Литву и Белоруссию. То есть пересекает и границу Евразийского экономического союза, и российско-белорусскую границу. При этом янтарь находится в списке стратегически важных ресурсов нашей страны. Нелегальный вывоз "солнечного камня", согласно российскому законодательству, считается контрабандой.

Необработанный минерал разных форм и размеров 61-летний житель Московской области купил в Калининграде. Расфасовал сырец в шестнадцать пакетов и спрятал в кладовке почтового вагона.

В Калининграде открылась международная янтарная биеннале

- В зоне таможенного контроля он умышленно не сообщил о наличии в вагоне органических камней, подлежащих обязательному письменному декларированию, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Однако скрыть от правоохранительных органов тайник злоумышленнику не удалось.

Янтарь обнаружили сотрудники Калининградской областной таможни, когда поезд остановился в железнодорожном пункте пропуска Нестеров на границе с Литвой. Уголовное дело возбудили по статье "незаконное перемещение через границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов".

Сейчас фигуранту предъявили обвинение, дело направили в Нестеровский районный суд. Контрабандисту грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Кстати

Контрабанда янтаря - привычное явление для Калининградской области, где сосредоточено самое крупное на планете месторождение застывшей смолы. Дельцов, желающих вывезти солнечный камень в Литву или Польшу, таможенники задерживают регулярно. Правда, в основном речь идет об автомобильных пунктах пропуска - минерал контрабандисты прячут в тайниках, оборудованных в машинах.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме призвали ужесточить наказание для изготовителей взрычатки
Совфед одобрил закон о приостановке действия ДРСМД
В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси