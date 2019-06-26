Названы самые популярные города для поездок в разгар лета

Северная столица стала одним из лидеров в списке городов, популярных для летних туристических поездок по нашей стране. Такое исследование обнародовал российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Сотрудники агентства проанализировали оплаченные бронирования отелей и квартир в период с 1 июля по 31 августа 2019 года. Для своих поездок в разгар лета самостоятельные путешественники чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Москву, Казань, Краснодар, Петрозаводск, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж и Новосибирск. В список не были включены города-курорты.

В самые продолжительные путешествия туристы отправятся в Санкт-Петербург, Петрозаводск и Калининград. В среднем речь идет о семи забронированных сутках. Самые короткие поездки, на полтора дня, пришлись на Воронеж и Волгоград.

Дешевле всего проживание обойдется в Новосибирске (1,5 тысячи рублей в сутки) и Калининграде (1,7 тысячи рублей). Самые дорогие места размещения в Москве и Петрозаводске (в среднем придется ежедневно тратить три тысячи рублей). Что касается Санкт-Петербурга, туристы заплатят за проживание в среднем 2,5 тысячи рублей в сутки.