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26.06.2019 18:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Велополоса не простая разметка

Новые проспекты и улицы в Северной столице оборудуют велодорожками
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Санкт-Петербург № 136(7894)
На всех новых дорогах Петербурга должна быть предусмотрена велоинфраструктура. В противном случае Смольный не будет согласовывать проекты. Соответствующее решение принял врио губернатора Петербурга Александр Беглов по итогам посещения Красносельского района.

Сейчас в Красносельском районе ведется активное жилищное строительство. Следом за многоэтажками возводят дороги. Так, в следующем году откроется продолжение проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного. Александр Беглов отметил, что все новые дороги изначально должны проектироваться с велосипедной инфраструктурой.

Фото: Пресс-служба Кронштадтского района Санкт-Петербурга
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Стоит отметить, что примерно такой же тезис транслировался в кулуарах и на заседаниях прошедшего в Петербурге Международного форума Smart Transport 2019.

Дело в том, что сейчас Петербург, как и все города страны, действует по "догоняющему" принципу, когда велоинфраструктуру создают на уже имеющейся улично-дорожной сети.

Получается по-разному. Так, например, на набережной Фонтанки оборудовали велополосу - по сути, это просто разметка на проезжей части.

- Набережная Фонтанки - это, скорее, позитивный пример. Велосипедисты активно пользуются этой полосой. Единственное - разметка никак не защищает от автолюбителей, которые иногда оставляют там свои машины, - говорит председатель движения "ВелоПитер" Федор Ельцов.

На некоторых улицах исторического центра физически невозможно разместить велоинфраструктуру: там и так узкие тротуары и однополосное движение. Как говорит Федор Ельцов, велосипедистам этого и не нужно.

В велосообществе смотрят на ситуацию с оптимизмом - с каждым годом качество среды улучшается

- Велоинфраструктура не должна мешать остальным участникам дорожного движения, нельзя закрыть улицу в ущерб пешеходам или автолюбителям, это ничего, кроме злобы, ни у кого не вызовет. Но там, где это возможно, инфраструктуру надо создавать. И, конечно, желательно заранее продумывать все планировочные решения, чтобы потом не перекраивать дорогу, - считает Ельцов.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Активистов "ВелоПитера" и других движений велосипедистов регулярно зовут на заседания профильных комитетов Смольного, также они принимают участие в совещаниях с застройщиками и встречах с проектировщиками. К мнению пользователей велоинфраструктуры в Петербурге прислушиваются. Но исполнение часто отличается от планов.

В качестве примера неудобной дороги в "ВелоПитере" называют участок Приморского шоссе в сторону Лахтинского намыва. Здесь велодорожка заканчивается металлическим забором. Сложно велосипедистам кататься по левому берегу Невы в Невском районе: дорожка проложена вдоль самой набережной, между ней и тротуаром оживленная проезжая часть и велосипедисту, который выехал, например, из Кудрово, нужно доехать чуть ли не до моста Александра Невского, чтобы свернуть вглубь кварталов.

Тем не менее в самом велосообществе смотрят на эту ситуацию с оптимизмом, ведь с каждым годом качество среды улучшается. Если еще несколько лет назад велоинфраструктурой спокойно могли назвать несколько дорожных знаков, то сейчас в городе создают полноценные велодорожки и велополосы.

Заместитель начальника отдела проектирования городского центра управления парковками Денис Миницкий связывает это с тем, что сейчас проектирование и строительство объектов происходит в два этапа и инфраструктура получает двухгодичное финансирование. Такая схема позволяет реализовывать более сложные проекты, а не просто ограничиваться нанесением разметки.

В этом году только по линии городского центра управления парковками запланировано создание восьми маршрутов протяженностью 33 километра. Еще по шести маршрутам будут созданы проекты, реализовать их собираются в 2021 году.

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