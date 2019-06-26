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26.06.2019 18:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Лайт-режим для стадиона

Город рассмотрит предложения инвесторов по строительству спортплощадок
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 136(7894)
Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов поручил изучить опыт создания спортивных комплексов при образовательных учреждениях за счет инвесторов.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работает порядка 700 школ. А пришкольных стадионов с искусственным всепогодным покрытием - всего 567.

Разумеется, при образовательных учреждениях разного типа есть еще и спортивные площадки, правда, не все они отвечают высоким спортивным стандартам. Всего в городе, включая упомянутые стадионы, насчитывается 858 спортивных площадок. Еще есть 51 бассейн, 258 тренажерных залов, 137 залов для занятий лечебной физкультурой.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Уже проведена полная инвентаризация всех спортивных сооружений и их доступности для жителей города. В частности, там, где не хватает муниципальных спортивных объектов - в историческом центре и в районах новостроек, - в школах разработаны графики работы стадионов. Жители прилегающих микрорайонов могут посещать эти сооружения в свободное от учебных занятий время.

- Было бы разумно, если бы приглашенные инвесторы сориентировались на строительство спортивных сооружений при центрах физкультуры и спорта, которые имеются в каждом районе, - подчеркивает эксперт Константин Тхостов. - Тогда спортплощадки при образовательных учреждениях, школьные бассейны могли хотя бы в каникулы работать в лайт-режиме.

Вместе с тем при рассмотрении планов развития объектов, которые являются частью инфраструктуры образовательных учреждений Санкт-Петербурга,

в первую очередь будет учитываться их соответствие нормам безопасности и санитарным нормам, поскольку здоровье детей является приоритетом.

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