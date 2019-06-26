Русское оружие
26.06.2019 14:10
Текст: Светлана Цыганкова

Россия поставит Беларуси комплектующие для РЛС "Противник-Г"

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Российская Федерация поставит Республике Беларусь дополнительные комплектующие для радиолокационных станций "Противник-Г". Соглашение об этом подписали на форуме "Армия-2019".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В министерстве обороны Беларуси добавили, что подписанный контракт касается, во-первых, капитального ремонта авиационных двигателей для самолетов Ил-76МД. Это позволит увеличить их срок службы на 12 лет. А во-вторых, поставок дополнительных комплектующих для РЛС "Противник-Г", которые несут боевое воздушное дежурство на государственной границе.

Первая радиолокационная станция "Противник-Г" поступила в Беларусь в августе 2016 года. Контракт министерство обороны подписало годом раньше с российским предприятием "Алмаз-Антей". РЛС в состоянии сразу сопровождать до 200 объектов на высоте до 150 километров и дальности - до 450.

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