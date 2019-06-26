Власти Петербурга продолжат развивать туристический потенциал города. В этом году рост туристического потока составит около 10 процентов, прогнозируют в Смольном.

Ожидается, что в этом году рост турпотока в Северную столицу составит около 10 процентов. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Специалисты регионального комитета по туризму подсчитали: в прошлом году Северную столицу посетили 8,2 миллиона человек - это почти в полтора раза больше, чем число постоянных жителей города. Между иностранцами и россиянами турпоток делится почти поровну - 3,9 и 4,3 миллиона гостей города соответственно. Значительное число туристов побывало в Петербурге во время проведения ЧМ по футболу. По сравнению с 2017 годом их количество выросло на 9,3 процента. Однако темпы роста не сбавляются, и, как отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, в этом году рост ожидается на уровне 10 процентов к прошлому году.

Отметим, что у Петербурга уже есть несколько туристических брендов, которые традиционно привлекают туристов. Прежде всего это белые ночи и развод мостов над Невой. Кульминацией этого сезона можно считать праздник выпускников "Алые паруса", который в этом году собрал более 1,5 миллиона зрителей. В будущем году такой точкой притяжения станут также матчи чемпионата Европы по футболу, а через несколько лет - всесезонный туристско-рекреационный кластер и самый большой в мире военно-морской музей на острове Кронштадт. Проект "Кронштадт. Остров фортов" в этом году был представлен на Петербургском международном экономическом форуме, он будет включен в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в РФ, которую разрабатывает Министерство экономического развития России. Все это дает возможность сделать индустрию гостеприимства локомотивом развития. А в самое ближайшее время у городской казны появится еще один источник финансирования из этой сферы. Сбор для иностранных туристов составит 100 рублей в день.

Петербург готов развивать круизный и яхтенный туризм, активно продвигать свои возможности и в сфере туризма медицинского

- Надо ускорить эту работу, потому что промедление даже на один день - это потеря для бюджета города, - подчеркнул врио губернатора. - Мы рассчитываем, что ежегодное пополнение городской казны от этих сборов составит около двух миллиардов рублей. В первую очередь они пойдут на реставрацию исторических зданий, а также на развитие туризма.

Северная столица готова также развивать круизный и яхтенный туризм, активно продвигать свои возможности в сфере медицинского туризма, а мероприятия конгрессно-выставочной деятельности неизменно собирают самую представительную аудиторию. Так, осенью 2019 года Санкт-Петербург примет 23-ю сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.

Тем временем

Вчера депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который предлагает внести изменения в отдельные законодательные акты РФ - "в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков". Согласно документу, работу в этой сфере предлагается разрешить только гражданам России, наличие специальной подготовки обязательно. Для россиян отсутствие профессиональной аттестации может обернуться штрафом от 20 до 100 тысяч рублей, для иностранцев или без гражданства - штраф до 50 тысяч рублей с возможным выдворением за пределы РФ.