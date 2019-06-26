У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.06.2019,  
17:59
Текст:  Светлана Цыганкова

Транспортно-десантный вертолет Ми-38Т покажут на "Армии-2019"

Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Опытный образец среднего транспортно-десантного вертолета Ми-38Т покажут на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Серийный образец завершает комплекс летных испытаний перед передачей министерству обороны РФ.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Поражение цели ударным беспилотником "КУБ-БЛА" сняли на видео

Как сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех, на вооружение Ми-38Т поступит после проведения совместных специальных летных испытаний.

Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38. Он получил дополнительные функции для выполнения транспортно-десантных задач. Из машины можно также сделать санитарный вертолет и установить дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета до 1,6 тысячи километра. А благодаря дополнительным опорам на шасси машина может приземляться на мягкий грунт и снег.

У вертолета новые высокоэкономичные двигатели отечественного производства и интегрированный цифровой пилотажно-навигационный комплекс с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
На "Армии-2019" рассекретили новейший вертолет "Ночной охотник" 25.06.2019
ВКС России получили два модернизированных вертолета Ми-28НМ 23.06.2019
вертолеты
Филиппины купят у России военно-транспортные вертолеты Ми-171 25.06.2019
Вертолет Ми-35М получит бортовой пулемет "Корд" и ракеты С-13 25.06.2019
выставки
В Подмосковье открылся военно-технический форум "Армия-2019" 25.06.2019
На "Армии-2019" представили новые танковые снаряды "Манго-М" и "Свинец-2" 25.06.2019