Транспортно-десантный вертолет Ми-38Т покажут на "Армии-2019"

Опытный образец среднего транспортно-десантного вертолета Ми-38Т покажут на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Серийный образец завершает комплекс летных испытаний перед передачей министерству обороны РФ.

Как сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех, на вооружение Ми-38Т поступит после проведения совместных специальных летных испытаний.

Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38. Он получил дополнительные функции для выполнения транспортно-десантных задач. Из машины можно также сделать санитарный вертолет и установить дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета до 1,6 тысячи километра. А благодаря дополнительным опорам на шасси машина может приземляться на мягкий грунт и снег.

У вертолета новые высокоэкономичные двигатели отечественного производства и интегрированный цифровой пилотажно-навигационный комплекс с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях.