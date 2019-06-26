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26.06.2019 14:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Архангельске участники фестиваля уличных театров надели шубы

Текст: Диана Титенко (Архангельск)
Более 80 представителей из восьми стран мира принимают участие в юбилейном фестивале уличных театров, который проходит в Архангельске.
Фото: Диана Титенко Фото: Диана Титенко
Фото: Диана Титенко

Это уже 25-й фестиваль - за все время существования его постановки посмотрели десятки тысяч жителей и гостей города. Поэтому неудивительно, что поток туристов в дни фестиваля превышает стандартную норму, а в залах и на уличных площадках - аншлаг.

Фото: Диана Титенко
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Программа фестиваля началась показом перфоманса "Ребра в Ребра": уличные артисты, не смотря на дождь и грозу, выступили в музейном дворике дома-усадьбы художника-полярника Александра Борисова. А в день официального открытия, по традиции, участники и гости фестиваля прошли по столице Поморья карнавальным шествием. После чего на сцене драмтеатра выступили виртуозы современной джаз-культуры JazzBetween, человек-оркестр из Аргентины и знатоки мыльных пузырей - театр "Adamovich Bubble Company", представивший пластическую постановку.

В программе заявлены театры из Канады, Испании, Японии, Финляндии, Аргентины, Германии и Израиля, а также коллективы из Архангельска и Северодвинска. Как отметил художественный руководитель Архангельского молодежного театра и организатор фестиваля Виктор Панов, более 150 человек, живущих в нашем городе, принимают сегодня участие в фестивале:

Фото: Дарья Титенко

- Несмотря на холодную погоду, огромное количество людей вышли на набережную: народ нуждается в представлениях уличных театров, - отметил Панов. - Мы привозим в Архангельск лучшее, что есть в мире.

Открыли шествие по набережной артисты Молодежного театра Архангельска - "утеплившиеся" в шубы, но при этом все равно очень яркие, а ритм задал испанский "Вечно пьющий и шагающий оркестр". Также впервые на фестиваль пришли участники конкурса карнавальных костюмов "Маскарад календаря": дети в костюмах героев мультфильмов стойко преодолели весь путь от площади Мира до площади Театра Драмы.

Сегодня артисты показывают свои номера в центре города: в Потешном дворе, на площади перед театром драмы, на площади Мира и на Красной Пристани. Вдобавок к основной программе в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и танцевально-вокальная лаборатория для всех горожан.

А завершится фестиваль в день празднования 435-летия Архангельска - 29 июня: в программе - демонстрацией уличного кино и выступление Антона Адасинского и группы "АВИА".

Фото: Дарья Титенко
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