В Кронштадте открыли отреставрированный Доковый мост

Доковый мост Кронштадта вернулся на историческое место после масштабной реставрации, длившейся одиннадцать месяцев, сообщил глава администрации Кронштадтского района Петербурга Олег Довганюк.

Мост подвергся капитальному ремонту впервые за всю свою 163-летнюю историю. До сих пор менялась только деревянная обшивка моста и подкрашивались ржавеющие конструкции.

Для нынешней реставрации 36-метровый мост из корабельной стали демонтировали и полностью разобрали на отдельные элементы. Каждый из них был бережно восстановлен. Реставраторам удалось не только возродить исторический облик Дворцового моста, но и восстановить уникальный поворотный механизм, который позволяет пропускать корабли через Доковый канал. Деревянные конструкции пропитали защищающим от гниения составом, на металлические конструкции нанесли антикоррозионное покрытие, заменили разрушенные гранитные плиты, укрепили устои моста.

Капитальный ремонт смогли завершить на три месяца раньше запланированного срока. Указание ускорить работы дал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов: отсутствие моста доставляло неудобства жителям Кронштадта.

Отреставрированный Доковый мост снова занял свое историческое место - для этого были задействованы два 250-тонных крана. Теперь ему предстоит пройти конструктивные испытания. По словам Олега Довганюка, в начале июля мост будет открыт для пешеходного и автомобильного движения.