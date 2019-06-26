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26.06.2019 14:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Кронштадте покажут 35 полотен Айвазовского

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Кронштадтского района Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба Кронштадтского района Санкт-Петербурга

В первый день июля в Музее истории Кронштадта откроется выставка "Кронштадтский рейд". На ней будут представлены 35 работ знаменитого мариниста и баталиста Ивана Айвазовского. В их числе - известнейшие картины "Большой рейд в Кронштадте" и "Фрегат под парусами".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Как сообщил глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, живописные полотна и рисунки предоставят Центральный военно-морской музей, музей-заповедник "Петергоф", Русский музей, а также частные коллекционеры. Некоторые работы обычно недоступны для широкой публики, потому что хранятся в запасниках.

Для этой экспозиции оборудован современный выставочный зал, оснащенный передовой системой безопасности. Осенью, после завершения выставки, оборудование перейдет в распоряжение детской художественной школы района.

Справка "РГ"

Выставка "Кронштадтский рейд" приурочена к 315-летию со дня основания Кронштадта. Она будет работать в Музее истории Кронштадта с 1 июля по 31 августа. Вход бесплатный.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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