В Петербурге на два месяца закроют участок КАД

В Петербурге с 1 июля по 1 сентября закроется участок внешнего кольца КАД. Ограничения вводятся между Парашютной улицей и проспектом Культуры.

Согласно релизу ФКУ Упрдор "Северо-Запад", отвечающего за федеральные трассы в регионе, перекрытие связано с началом работ по устройству третьей полосы движения. На время вводимых ограничений потоки транспортных средств планируют перенаправить с внешнего на внутреннее кольцо автодороги: по одной полосе в каждом направлении.

В целях безопасности в месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтированы сигнальные фонари. Предупреждения о перекрытии станут выводиться на табло, установленных на КАД.

Напомним, что госконтракт на реконструкцию КАД Санкт-Петербурга от станции Горская до Приозерского шоссе был заключен в мае 2018 года. Работы продлятся вплоть по ноябрь 2020 года. После расширения проезжей части пропускная способность этого участка КАД увеличится с 79 тысяч до 124 тысяч единиц транспорта в сутки.