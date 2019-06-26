В Петербурге нашли способ избавить крыши от сосулек

В Петербурге начался масштабный ремонт чердаков. При подготовке их к зиме, в городе начали применять систему "холодный чердак", которая позволяет нормализовать температурно-влажностный режим и предотвращает образование наледи.

Как сообщает пресс-служба жилищного комитета Санкт-Петербурга, в ходе работ восстанавливается теплоизоляция систем теплоснабжения на чердаках. В частности, трубы обматывают минеральной ватой.

Также за пределы кровли выводится канализационная вытяжка, происходит утепление вентиляционных каналов.

Все это позволяет не допустить повышения температуры внутри чердака, она оказывается такой же, как и на улице и это препятствует образованию наледи.

Данная технология активно начала применяться в Петербурге в прошлом году. В 2019-м в городе по системе "холодный чердак" планируется отремонтировать 1962 дома. А к 2020-му холодными станут чердаки во всех петербургских многоэтажках.