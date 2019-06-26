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26.06.2019 22:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Справедливое решение

В Петербурге окажут помощь всем, кто провел в блокадном Ленинграде хотя бы один день
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 138(7896)
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили важные для города поправки в Социальный кодекс. Теперь региональные меры социальной поддержки будут распространяться на всех, кто в годы блокады провел в осажденном Ленинграде хотя бы один день. С инициативой расширить таким образом список льготников выступил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Фото: Центральный государственный архив кино-, фото-, фонодокументов Санкт-Петербурга. Предоставлено А.С. Коноховой.
Мифы и документы о "Ленинградском деле", сфабрикованном 70 лет назад

Как подчеркнули в парламенте, условия присвоения статуса "Житель блокадного Ленинграда" не меняются - для его получения надо было провести в кольце блокады не менее четырех месяцев. Однако город готов предоставить ту помощь, которая финансируется из регионального бюджета. Речь идет о праве на бесплатный оздоровительный отдых в государственных учреждениях, ежемесячных денежных выплатах и доплатах, а также льготах на проезд в городском общественном, пригородном железнодорожном и автобусном транспорте.

Объем дополнительных льгот, уточнили в региональном парламенте, фактически равен размерам социальной поддержки, которые сегодня предоставляются гражданам, имеющим статус "Житель блокадного Ленинграда". Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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