Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили важные для города поправки в Социальный кодекс. Теперь региональные меры социальной поддержки будут распространяться на всех, кто в годы блокады провел в осажденном Ленинграде хотя бы один день. С инициативой расширить таким образом список льготников выступил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как подчеркнули в парламенте, условия присвоения статуса "Житель блокадного Ленинграда" не меняются - для его получения надо было провести в кольце блокады не менее четырех месяцев. Однако город готов предоставить ту помощь, которая финансируется из регионального бюджета. Речь идет о праве на бесплатный оздоровительный отдых в государственных учреждениях, ежемесячных денежных выплатах и доплатах, а также льготах на проезд в городском общественном, пригородном железнодорожном и автобусном транспорте.

Объем дополнительных льгот, уточнили в региональном парламенте, фактически равен размерам социальной поддержки, которые сегодня предоставляются гражданам, имеющим статус "Житель блокадного Ленинграда". Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.