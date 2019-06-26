Петербург готовит соглашение о государственно-частном партнерстве на строительство трамвайной линии от станции метро "Купчино" через Шушары в Славянку. Это будет уже второй подобный проект - опыт запуска трамвая "Чижик" на основе ГЧП признан удачным.

Напомним, соглашение о намерениях по организации пассажирских перевозок и эксплуатации линии скоростного трамвая от станции метро "Купчино" до Славянки через поселок Шушары было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Проект предполагается реализовать на основе концессионного соглашения. Сейчас его подготовка выходит на финишную прямую. Как поясняют эксперты, для инфраструктурных проектов ГЧП - самый выигрышный вариант, поскольку возможности региональных и местных бюджетов зачастую недостаточны для осуществления качественного и современного транспортного обслуживания. Например, только на линии Шушары планируемый объем инвестиций составляет более 34 миллиардов рублей. Деньги может предоставить частный бизнес, которому контракт жизненного цикла, в свою очередь, дает гарантированную прибыль.

Линия "Чижик" отдана в концессию на 30 лет. Первые трамваи характерной зеленой раскраски пошли по реконструированной линии от района Ржевки до станции метро "Ладожская" в марте 2018 года, на осень запланирован запуск второй и третьей очередей. И городские власти уже высоко оценили эффективность проекта. По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, опыт "Чижика" будет использован в развитии петербургского трамвая.

- "Чижик" - это удобный и комфортный трамвай, в нем есть вся необходимая инфраструктура, интернет, кондиционер, голосовое сообщение внутри, места для маломобильных групп населения, - отметил он. - В общем, хороший трамвай XXI века. Но самое важное - это скоростной вид транспорта и на нем очень удобно и быстро добираться.

Сейчас на линии "Чижика" работают 13 вагонов, еще 10 выйдут на маршрут после завершения реконструкции последнего участка - на Ириновском проспекте и Рябовском шоссе. От Ржевки до станции метро "Ладожская" курсируют самые длинные в мире белорусские трамвайные вагоны длиной 33,45 метра с двумя кабинами управления и пассажировместимостью до 376 человек. До реконструкции маршрутом "Чижика" пользовались около 18 тысяч человек в день, сейчас пассажиропоток вырос в три раза - до 55 тысяч человек.

Управляет этим сегментом трамвайной сети концессионер, однако это не означает, что городские власти не могут "шагнуть" на чужую территорию. В ближайшее время будет подписано соглашение о совместном использовании трамвайной сети: "Чижики" будут пользоваться "городскими" рельсами для разворота, а в случае необходимости "Горэлектротранс" сможет выпустить на частную линию свои вагоны, рассказал директор компании-концессионера Серей Окутин.

"Чижик" - это удобный и комфортный трамвай, в нем есть вся необходимая инфраструктура

По его словам, "Чижик" фактически работает в режиме метро: трамваи подходят к остановке с интервалом в три минуты. Согласно ГОСТу, легкорельсовый трамвай (ЛРТ) и скоростные виды транспорта должны двигаться со скоростью 24 километра в час - этот показатель уже превышен. Однако для развития трамвайной сети до 2025 года городу необходимо закупить не менее 500 новых вагонов, сообщил Александр Беглов. Они будут работать в том числе на новых линиях скоростного трамвая.

Рельсов от новой станции метро "Южная" до Колпино жители этой части города ждут уже очень давно. В 2016 году Смольный даже провел конкурс "на оказание юридических и иных консультационных услуг" по разработке концепции проекта строительства линии скоростного трамвая по маршруту: "Станция метро "Южная" ("Шушары") - город Колпино" на основе ГЧП.?Победитель должен был подготовить предпроектные предложения, в том числе по трассировке, с учетом развития линии на перспективу в целях обеспечения транспортной доступности существующих и перспективных территорий жилой и общественно-деловой застройки в Колпинском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга. Кроме того, необходимо было провести исследование потенциального пассажиропотока на период с 2016 по 2045 год, при этом учесть влияние прорабатываемой на уровне градостроительного обоснования проекта линии скоростного трамвая "Колпино - станция метро "Рыбацкое"". Соглашение о намерениях по проекту "Шушары - Колпино" также было подписано на ПМЭФ-2018, выделенную линию предполагаемый концессионер предложил проложить параллельно Софийской улице.

- Сейчас строится Фрунзенский диаметр, с метродепо "Южное", - рассказал Александр Беглов. - Оттуда мы планируем (и уже приступили к проектированию) трамвайную линию до Колпино. Второй маршрут: Купчино - Шушары - Славянка. Еще мы рассматриваем возможность развития сети до Пушкина.

При этом в Смольном отмечают, что развитие метрополитена останется для города приоритетным. Сейчас в Северной столице строятся станции "Проспект Славы", "Дунайский проспект", "Южная" и электродепо "Южное", на очереди - "Казаковская" и "Путиловская".

Вестибюль первой планируется разместить на проспекте Маршала Жукова, у дома 31, второй - на улице Васи Алексеева. Как рассказал врио губернатора, станции планируется ввести в строй в 2022 году. А от "Путиловской", в свою очередь, может быть проложена линия легкорельсового транспорта до Петергофа. Предпроектная проработка этого варианта также уже проведена, рассматривается опять-таки вариант ГЧП.

- В Петербурге подобные проекты могут покрывать даже процентную нагрузку за счет прибыли, - отметил эксперт Алексей Чичканов, - и это идеальная ситуация для транспортных инфраструктурных проектов. Город фактически получает их в рассрочку.

При этом инвесторы отмечают, что контракт жизненного цикла (когда концессионер не только строит, но и управляет потом созданным объектом) для города выгоден еще и тем, что частный бизнес впрямую заинтересован в качестве проделанной работы: брак на этапе строительства - это дополнительные расходы в процессе эксплуатации.

Цифра

42 маршрута трамваев обеспечивают пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге.