Новости

В Вене произошел взрыв в жилом доме 19:00
Курс грузинского лари упал второй день подряд 18:56
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград 18:56
Путин обсудил на Совбезе саммит G20 в Осаке 18:53
Президент США недоволен оборонным союзом с Японией 18:50
На МКАД в час пик произошла массовая авария с автобусом 18:36
В Кремле подтвердили участие Путина в церемонии закрытия II Евроигр 18:33
Медицинские вертолеты будут 24 часа дежурить у детбольницы в Москве 18:22
В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике" 18:11
В Анапе у пляжных фотографов изъяли африканского львенка 18:08
Грозная парочка: обновленные "Винторез" и "Вал" запустили в серию 18:08
Транспортно-десантный вертолет Ми-38Т покажут на "Армии-2019" 17:59
В Старорусской библиотеке появится "Увлекательная экология" 17:58
В тамбовской реке Цне массово умерла рыба 17:55
Каршеринг закроет аккаунты клиентов-лихачей 17:40
В Петербурге туристов начнут возить по каналам "электрокаракатицы" 17:30
Авдеева взяла "серебро" Евроигр в стрельбе из лука 17:29
В Мордовии осудили убийцу, хранившего тело жертвы в подвале 17:28
Под Астраханью в трюме нефтяной баржи обнаружили тело шкипера 17:28
В МВД предложили сделать страховку для законопослушных водителей дешевле 17:25
Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч рабочих мест 17:21
Ходовые испытания носителя "Посейдона" начнутся в апреле 2020 года 17:21
Велосипедистов в Денвере начнут наказывать за превышение скорости 17:19
Николь Кидман и Мерил Стрип сыграют в мюзикле Райана Мерфи "Выпускной" 17:13
Поражение цели ударным беспилотником "КУБ-БЛА" сняли на видео 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 18:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Чижик" полетит в Славянку

Станцию метро "Купчино" и Славянку свяжет новая трамвайная линия
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 136(7894)
Петербург готовит соглашение о государственно-частном партнерстве на строительство трамвайной линии от станции метро "Купчино" через Шушары в Славянку. Это будет уже второй подобный проект - опыт запуска трамвая "Чижик" на основе ГЧП признан удачным.

Напомним, соглашение о намерениях по организации пассажирских перевозок и эксплуатации линии скоростного трамвая от станции метро "Купчино" до Славянки через поселок Шушары было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Проект предполагается реализовать на основе концессионного соглашения. Сейчас его подготовка выходит на финишную прямую. Как поясняют эксперты, для инфраструктурных проектов ГЧП - самый выигрышный вариант, поскольку возможности региональных и местных бюджетов зачастую недостаточны для осуществления качественного и современного транспортного обслуживания. Например, только на линии Шушары планируемый объем инвестиций составляет более 34 миллиардов рублей. Деньги может предоставить частный бизнес, которому контракт жизненного цикла, в свою очередь, дает гарантированную прибыль.

Фото: Пресс-служба Кронштадтского района Санкт-Петербурга
В Кронштадте открыли отреставрированный Доковый мост

Линия "Чижик" отдана в концессию на 30 лет. Первые трамваи характерной зеленой раскраски пошли по реконструированной линии от района Ржевки до станции метро "Ладожская" в марте 2018 года, на осень запланирован запуск второй и третьей очередей. И городские власти уже высоко оценили эффективность проекта. По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, опыт "Чижика" будет использован в развитии петербургского трамвая.

- "Чижик" - это удобный и комфортный трамвай, в нем есть вся необходимая инфраструктура, интернет, кондиционер, голосовое сообщение внутри, места для маломобильных групп населения, - отметил он. - В общем, хороший трамвай XXI века. Но самое важное - это скоростной вид транспорта и на нем очень удобно и быстро добираться.

Сейчас на линии "Чижика" работают 13 вагонов, еще 10 выйдут на маршрут после завершения реконструкции последнего участка - на Ириновском проспекте и Рябовском шоссе. От Ржевки до станции метро "Ладожская" курсируют самые длинные в мире белорусские трамвайные вагоны длиной 33,45 метра с двумя кабинами управления и пассажировместимостью до 376 человек. До реконструкции маршрутом "Чижика" пользовались около 18 тысяч человек в день, сейчас пассажиропоток вырос в три раза - до 55 тысяч человек.

Управляет этим сегментом трамвайной сети концессионер, однако это не означает, что городские власти не могут "шагнуть" на чужую территорию. В ближайшее время будет подписано соглашение о совместном использовании трамвайной сети: "Чижики" будут пользоваться "городскими" рельсами для разворота, а в случае необходимости "Горэлектротранс" сможет выпустить на частную линию свои вагоны, рассказал директор компании-концессионера Серей Окутин.

"Чижик" - это удобный и комфортный трамвай, в нем есть вся необходимая инфраструктура

По его словам, "Чижик" фактически работает в режиме метро: трамваи подходят к остановке с интервалом в три минуты. Согласно ГОСТу, легкорельсовый трамвай (ЛРТ) и скоростные виды транспорта должны двигаться со скоростью 24 километра в час - этот показатель уже превышен. Однако для развития трамвайной сети до 2025 года городу необходимо закупить не менее 500 новых вагонов, сообщил Александр Беглов. Они будут работать в том числе на новых линиях скоростного трамвая.

В Петербурге будут водить экскурсии на парусник "Россия"

Рельсов от новой станции метро "Южная" до Колпино жители этой части города ждут уже очень давно. В 2016 году Смольный даже провел конкурс "на оказание юридических и иных консультационных услуг" по разработке концепции проекта строительства линии скоростного трамвая по маршруту: "Станция метро "Южная" ("Шушары") - город Колпино" на основе ГЧП.?Победитель должен был подготовить предпроектные предложения, в том числе по трассировке, с учетом развития линии на перспективу в целях обеспечения транспортной доступности существующих и перспективных территорий жилой и общественно-деловой застройки в Колпинском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга. Кроме того, необходимо было провести исследование потенциального пассажиропотока на период с 2016 по 2045 год, при этом учесть влияние прорабатываемой на уровне градостроительного обоснования проекта линии скоростного трамвая "Колпино - станция метро "Рыбацкое"". Соглашение о намерениях по проекту "Шушары - Колпино" также было подписано на ПМЭФ-2018, выделенную линию предполагаемый концессионер предложил проложить параллельно Софийской улице.

- Сейчас строится Фрунзенский диаметр, с метродепо "Южное", - рассказал Александр Беглов. - Оттуда мы планируем (и уже приступили к проектированию) трамвайную линию до Колпино. Второй маршрут: Купчино - Шушары - Славянка. Еще мы рассматриваем возможность развития сети до Пушкина.

При этом в Смольном отмечают, что развитие метрополитена останется для города приоритетным. Сейчас в Северной столице строятся станции "Проспект Славы", "Дунайский проспект", "Южная" и электродепо "Южное", на очереди - "Казаковская" и "Путиловская".

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Опыт Петербурга по снижению тарифов ЖКХ используют в других регионах

Вестибюль первой планируется разместить на проспекте Маршала Жукова, у дома 31, второй - на улице Васи Алексеева. Как рассказал врио губернатора, станции планируется ввести в строй в 2022 году. А от "Путиловской", в свою очередь, может быть проложена линия легкорельсового транспорта до Петергофа. Предпроектная проработка этого варианта также уже проведена, рассматривается опять-таки вариант ГЧП.

- В Петербурге подобные проекты могут покрывать даже процентную нагрузку за счет прибыли, - отметил эксперт Алексей Чичканов, - и это идеальная ситуация для транспортных инфраструктурных проектов. Город фактически получает их в рассрочку.

При этом инвесторы отмечают, что контракт жизненного цикла (когда концессионер не только строит, но и управляет потом созданным объектом) для города выгоден еще и тем, что частный бизнес впрямую заинтересован в качестве проделанной работы: брак на этапе строительства - это дополнительные расходы в процессе эксплуатации.

Цифра

42 маршрута трамваев обеспечивают пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге.

Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике"
Проект нового регламента: автосалоны смогут ставить машины на учет
Россия продлила продовольственное эмбарго
Путин поручил решить проблему кромешной темноты на дорогах
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси