В Петербурге трамвай сбил велосипедиста

В Петербурге возле дома №8 по проспекту Наставников велосипедист попал под трамвай. Мужчину в крайне тяжелом состоянии увезли в Александровскую больницу, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что наезд произошел в зоне пешеходного перехода. Очевидцы в социальных сетях отмечают, что велосипедист не спешился, как того требуют правила дорожного движения, а проезжал через рельсы на своем транспорте.

Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, они оформляют ДТП и опрашивают очевидцев.

Стоит отметить, что в районе проспекта Наставников трамвайная линия появилась совсем недавно. Новые рельсы позволяют транспорту ходить практически бесшумно. Жители Наставников сообщают в соцсетях, что велосипедисты довольно часто проезжают по переходу на этой улице прямо перед движущимся транспортом и водителям трамваев приходится регулярно использовать экстренное торможение.