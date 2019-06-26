Новости

Каршеринг закроет аккаунты клиентов-лихачей 17:40
В Петербурге туристов начнут возить по каналам "электрокаракатицы" 17:30
Авдеева взяла "серебро" Евроигр в стрельбе из лука 17:29
В Мордовии осудили убийцу, хранившего тело жертвы в подвале 17:28
Под Астраханью в трюме нефтяной баржи обнаружили тело шкипера 17:28
В МВД предложили сделать страховку для законопослушных водителей дешевле 17:25
Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч рабочих мест 17:21
Ходовые испытания носителя "Посейдона" начнутся в апреле 2020 года 17:21
Велосипедистов в Денвере начнут наказывать за превышение скорости 17:19
Николь Кидман и Мерил Стрип сыграют в мюзикле Райана Мерфи "Выпускной" 17:13
Поражение цели ударным беспилотником "КУБ-БЛА" сняли на видео 17:12
Новый кроссовер Kia XCeed: маленький клиренс и отсутствие 4х4 17:01
В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха 16:56
В Петербурге на два месяца закроют участок КАД 16:53
Бари Алибасов доказал, что он не симулянт 16:53
Владимир Путин встретится с Терезой Мэй на G20 16:50
Gucci добавили в приложение AR-технологию для примерки кроссовок 16:49
Вологодские полицейские задержали дилера с 38 килограммами наркотиков 16:44
Вблизи озера Байкал смогут построить больницы и школы 16:37
Трамп: Китайская экономика утекает в трубу - сделка в их интересах 16:35
Сквер у театра исключен из списка мест строительства храма в Екатеринбурге 16:27
В Башкирии погрузчик протаранил стоявшую на обочине машину 16:27
Бабушка убьет инвестора: Кустурица решил снять фильм по Достоевскому 16:25
В Екатеринбурге возбудили дело о мошенничестве "Глобал Меда" 16:19
Совфед одобрил закон о выращивании мака в медицинских целях 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 17:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге туристов начнут возить по каналам "электрокаракатицы"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в следующем году появятся прогулочные суда на электродвигателях. Планируется, что на первом этапе будут переоборудованы два прогулочных катера типа "Каракатица".

Как сообщил "РГ" директор компании "Астра-Марин" Евгений Кузнецов, сейчас фирма заключила ряд договоров и соглашение с администрацией города об использовании инновационных судов. В перспективе бизнесмен считает необходимым оборудовать электродвигателями все прогулочные суда в городе.

Фото: iStock
Названы самые популярные города для поездок в разгар лета

- Реки и каналы в простонародье называют "каменными мешками", зачастую это плохо вентилируемые участки с колоссальным трафиком. По набережным ездят машины, на воде безумное количество катеров и яхт. И вопрос экологии встает ребром, - говорит предприниматель.

В Петербурге природоохранная прокуратура и Северо-Западное следственное управление на транспорте регулярно выявляют нарушителей, которые допускают протечки топлива. Кроме того, катера на двигателях внутреннего сгорания точно также выбрасывают в атмосферу вредные вещества, как и автомобили.

Электротранспорт в этом плане отвечает всем требованиям безопасности. Еще одним плюсом становится цена. Топливо, а при организации водных прогулок на него приходится львиная часть затрат, периодически дорожает. Цены на электроэнергию более стабильны.

Правда, пока главный вопрос - это инфраструктура. Число зарядных станций для электромобилей в Петербурге не превышает дюжины. Аналогичной инфраструктуры для судов в городе просто нет.

Тем не менее, Кузнецов рассчитывает, что к следующему году специальная станция все же будет организована и по Петербургу начнут ходить "электрокаракатицы", которые не вредят окружающей среде.

Экономика Транспорт Водный транспорт Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия продлила продовольственное эмбарго
Путин поручил решить проблему кромешной темноты на дорогах
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Видео: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси