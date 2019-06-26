В Петербурге туристов начнут возить по каналам "электрокаракатицы"

В Петербурге в следующем году появятся прогулочные суда на электродвигателях. Планируется, что на первом этапе будут переоборудованы два прогулочных катера типа "Каракатица".

Как сообщил "РГ" директор компании "Астра-Марин" Евгений Кузнецов, сейчас фирма заключила ряд договоров и соглашение с администрацией города об использовании инновационных судов. В перспективе бизнесмен считает необходимым оборудовать электродвигателями все прогулочные суда в городе.

- Реки и каналы в простонародье называют "каменными мешками", зачастую это плохо вентилируемые участки с колоссальным трафиком. По набережным ездят машины, на воде безумное количество катеров и яхт. И вопрос экологии встает ребром, - говорит предприниматель.

В Петербурге природоохранная прокуратура и Северо-Западное следственное управление на транспорте регулярно выявляют нарушителей, которые допускают протечки топлива. Кроме того, катера на двигателях внутреннего сгорания точно также выбрасывают в атмосферу вредные вещества, как и автомобили.

Электротранспорт в этом плане отвечает всем требованиям безопасности. Еще одним плюсом становится цена. Топливо, а при организации водных прогулок на него приходится львиная часть затрат, периодически дорожает. Цены на электроэнергию более стабильны.

Правда, пока главный вопрос - это инфраструктура. Число зарядных станций для электромобилей в Петербурге не превышает дюжины. Аналогичной инфраструктуры для судов в городе просто нет.

Тем не менее, Кузнецов рассчитывает, что к следующему году специальная станция все же будет организована и по Петербургу начнут ходить "электрокаракатицы", которые не вредят окружающей среде.