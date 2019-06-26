В Петербурге водитель спас 13 маленьких утят

В Курортном районе Санкт-Петербурга водитель автомобиля спас 13 утят, которые вместе с уткой переходили дорогу. Он отвез их в карантинный центр помощи диким животным "Велес".

Необычных пешеходов, переходивших дорогу на Белострове, водитель увидел неожиданно. Сумел затормозить, но машина, проезжавшая рядом, этого не сделала. Погибла утка и несколько утят.

Остальных молодой человек собрал в футболку, а потом в салоне автомобиля переложил в коробку. Утят он отвез в центр "Велес".

- Взяли. Будем кормить, а как подрастут, выпустим на волю, - сказал корреспонденту "РГ" руководитель центра помощи диким животным Александр Федоров.